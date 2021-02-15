Маловато денег: Лопес может уйти от промоутера Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес после того, как стал абсолютным чемпионом мира, стремится сорвать куш. Однако Лопесу никто не может обещать бой, за который щедро заплатят.
Источник:ESPN
23-летний Лопес сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank, которая занимается боями и украинца Василия Ломаченко.
Примечательно Слава Украине!: обидчик Ломаченко передал приветствие всем своим украинским поклонникам – видео
Теофимо утверждает, что ему нравится сотрудничество с каналом ESPN и Top Rank. Однако боксер заявил, что готов покинуть Top Rank, если не сможет "сойтись в условиях" с промоутерской компанией.
Я найду себе место, где мои таланты будут ценить
По данным The Athletic, в Top Rank не готовы платить Лопесу более 1,25 миллиона долларов, что прописано в контракте минимумом боксера.
Также Top Rank в лице главы компании Боба Арума отказалась удовлетворить финансовые аппетиты боя Лопеса с Джорджем Камбососом. Арум заявил, что рыночная стоимость этого поединка "очень средняя".
Вероятно, Лопес возмутился, что судьба его поединка с Камбососом решится на промоутерских торгах.
Не можете принять мои финансовые запросы? Не беда. Я найду себе место, где мои таланты будут ценить по достоинству,
– сказал Лопес.
- За свой предыдущий бой Лопес заработал 1,5 миллиона долларов. Теофимо в октябре 2020 года победил именно Василия Ломаченко.
- Эксперты считают, что Лопесу не удастся найти подоходного соперника в легком весе. Поэтому, лучшим решением для американца называют реванш с Ломаченко.
- Александр Фока, спортивный диетолог Ломаченко, считает, что Лопес первым подпишет контракт, если за бой с украинцем щедро заплатят.
Поделиться новостью