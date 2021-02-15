Американский боксер Теофимо Лопес после того, как стал абсолютным чемпионом мира, стремится сорвать куш. Однако Лопесу никто не может обещать бой, за который щедро заплатят.

23-летний Лопес сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank, которая занимается боями и украинца Василия Ломаченко.

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Теофимо утверждает, что ему нравится сотрудничество с каналом ESPN и Top Rank. Однако боксер заявил, что готов покинуть Top Rank, если не сможет "сойтись в условиях" с промоутерской компанией.

Я найду себе место, где мои таланты будут ценить

По данным The Athletic, в Top Rank не готовы платить Лопесу более 1,25 миллиона долларов, что прописано в контракте минимумом боксера.

Также Top Rank в лице главы компании Боба Арума отказалась удовлетворить финансовые аппетиты боя Лопеса с Джорджем Камбососом. Арум заявил, что рыночная стоимость этого поединка "очень средняя".

Вероятно, Лопес возмутился, что судьба его поединка с Камбососом решится на промоутерских торгах.

Не можете принять мои финансовые запросы? Не беда. Я найду себе место, где мои таланты будут ценить по достоинству,

– сказал Лопес.