Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в очередной раз отреагировал на разговоры о его возможном реванше с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

Лопес считает, что в проведении такого поединка нет необходимости. Также он заявил, что опция реванша отсутствовала в контракте по вине стороны украинского боксера.

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Нужды в реванше нет. Мы выходили в ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не было никакого уважения. Нам не дали опцию реванша, так что это исходило от другой стороны,

– отметил Лопес.

По его мнению, к его команде не проявили уважения во время первого боя, поэтому не стоит ожидать бой-реванш.

Ломаченко – Лопес: что известно о бое

Лопес в 12-раундовом поединке победил Ломаченко. Бой завершился небольшим скандалом. Решение одного из судей возмутило украинскую команду. Джули Ледерман отдала Василию лишь один раунд.

Украинский боксер хило вел себя на ринге, а после схватки объяснил, что проводил бой с травмированным плечом. Боксер из Украины был прооперирован и уже понемногу возвращается к полноценным тренировкам.

Буквально недавно, 2 февраля, стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре. А уже 4 февраля Лопес заявил, что в двух следующих боях не собирается встречаться с Ломаченко.