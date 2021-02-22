Боб Арум, американський промоутер Василя Ломаченка, розповів про перспективи українця у легкій вазі. Глава Top Rank назвав потенційних суперників Ломаченка.

Хто стане суперником Ломаченка

Боб Арум заявив, що в першу чергу претендентом на бій з Ломаченком буде 22-річний американець Девін Хейні. Непереможний Хейні виграв уже 25 боїв поспіль.

До теми Лопес остаточно відмовився від реваншу з Ломаченком

"Ми обов'язково розглянемо перш за все можливість організувати Ломаченку бій з Девіном Хейні", – сказав Арум.

Арум заявив, що Ломаченко має "багато крутих варіантів". За його словами, одним з таких є реванш з Теофімо Лопесом. Арум переконує, що хоче організувати цей поєдинок.

І один з тих поєдинків, які я б хотів зробити – реванш з Лопесом. Причому якщо в другій сутичці виграє Ломаченко, то обов'язково повинна відбутися їхня третя заруба,

– зазначив промоутер.

Боб Арум також вважає, що Ломаченко може зустрітися з Раяном Гарсією або Оскаром Вальдесом. Та для бою з Вальдесом Ломаченку слід змінити вагову категорію.

"А якщо він все ж таки ухвалить рішення спуститися в вазі, то тоді йому можна було б зробити бій з Оскаром Вальдесом. Це крутий варіант, всі ці варіанти круті. І все залежить винятково від позицій бійців, менеджерів і промоутерів", – резюмував Арум.

Ломаченко може скористатися конфліктом Лопеса з Арумом

Донедавна Боб Арум заявляв, що немає потреби проводити реванш між Ломаченком та Лопесом. Зокрема, він говорив, що бій може відбутися, якщо знайдеться людина, яка щедро заплатить боксерам.

Після того, як Лопес переміг Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу, американець прагне отримувати більші гонорари. Однак у Top Rank, з якою співпрацює Лопес, не готові задовольнити апетити Теофімо.

Зокрема, Арум відмовився в організації поєдинку Лопеса з Джорджем Камбососом через фінансові запити боксерів. Арум заявив, що ринкова вартість цього поєдинку "дуже середня".

Відразу після цього Теофімо Лопес сказав, що готовий покинути промоутерську компанію Top Rank. Вслід за цим змінилася і риторика Арума щодо реваншу Ломаченко – Лопес.

Хто ще претендує на бій з Ломаченком

Серед потенційних суперників Василя Ломаченка називали двох боксерів, яких переміг Теофімо Лопес.

Вийти у ринг з Ломаченком не проти ганець Річард Коммі, який недавно вдало повернувся після поразки. Коммі – колишній чемпіон IBF.

Також на бій з українцем претендує японець Масаєші Накатані. Про це заявляв все той же Арум. Ломаченко навіть опублікував картинку з Накатані у своїх соцмережах.