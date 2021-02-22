Я б хотів влаштувати реванш Ломаченка і Лопеса, – несподівана заява Боба Арума
Боб Арум, американський промоутер Василя Ломаченка, розповів про перспективи українця у легкій вазі. Глава Top Rank назвав потенційних суперників Ломаченка.
Джерело:vRINGe
Хто стане суперником Ломаченка
Боб Арум заявив, що в першу чергу претендентом на бій з Ломаченком буде 22-річний американець Девін Хейні. Непереможний Хейні виграв уже 25 боїв поспіль.
До теми Лопес остаточно відмовився від реваншу з Ломаченком
"Ми обов'язково розглянемо перш за все можливість організувати Ломаченку бій з Девіном Хейні", – сказав Арум.
Арум заявив, що Ломаченко має "багато крутих варіантів". За його словами, одним з таких є реванш з Теофімо Лопесом. Арум переконує, що хоче організувати цей поєдинок.
І один з тих поєдинків, які я б хотів зробити – реванш з Лопесом. Причому якщо в другій сутичці виграє Ломаченко, то обов'язково повинна відбутися їхня третя заруба,
– зазначив промоутер.
Боб Арум також вважає, що Ломаченко може зустрітися з Раяном Гарсією або Оскаром Вальдесом. Та для бою з Вальдесом Ломаченку слід змінити вагову категорію.
"А якщо він все ж таки ухвалить рішення спуститися в вазі, то тоді йому можна було б зробити бій з Оскаром Вальдесом. Це крутий варіант, всі ці варіанти круті. І все залежить винятково від позицій бійців, менеджерів і промоутерів", – резюмував Арум.
Ломаченко може скористатися конфліктом Лопеса з Арумом
- Донедавна Боб Арум заявляв, що немає потреби проводити реванш між Ломаченком та Лопесом. Зокрема, він говорив, що бій може відбутися, якщо знайдеться людина, яка щедро заплатить боксерам.
- Після того, як Лопес переміг Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу, американець прагне отримувати більші гонорари. Однак у Top Rank, з якою співпрацює Лопес, не готові задовольнити апетити Теофімо.
- Зокрема, Арум відмовився в організації поєдинку Лопеса з Джорджем Камбососом через фінансові запити боксерів. Арум заявив, що ринкова вартість цього поєдинку "дуже середня".
- Відразу після цього Теофімо Лопес сказав, що готовий покинути промоутерську компанію Top Rank. Вслід за цим змінилася і риторика Арума щодо реваншу Ломаченко – Лопес.
Хто ще претендує на бій з Ломаченком
Серед потенційних суперників Василя Ломаченка називали двох боксерів, яких переміг Теофімо Лопес.
Вийти у ринг з Ломаченком не проти ганець Річард Коммі, який недавно вдало повернувся після поразки. Коммі – колишній чемпіон IBF.
Також на бій з українцем претендує японець Масаєші Накатані. Про це заявляв все той же Арум. Ломаченко навіть опублікував картинку з Накатані у своїх соцмережах.
Поділитися новиною