У Лопеса возникли проблемы со следующим боем
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес должен провести следующий бой против Джорджа Камбососа. Однако с организацией поединка возникли некоторые проблемы.
Источник:BoxingScene
Австралиец Камбосос – обязательный претендент на титул IBF, которым владеет Лопес. До сих пор боксеры не договорились о бое.
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Переговоры по бою зашли в тупик из-за высоких финансовых запросов бойцов.
Поэтому IBF санкционировала торги и победитель так называемого боксерского аукциона получит первоочередное право организации боя, а выигрышная ставка станет призовым фондом поединка.
Торги должны пройти в режиме онлайн 18 февраля. Впрочем, как информирует BoxingScene, боксеры еще могут договориться без торгов.
Рыночная стоимость этого боя очень средняя
Боб Арум, промоутер Лопеса, скептически высказался о бое Теофимо с Камбососом.
Повторюсь, это не какой-то там мегабой. Не одно из тех мегасобытий, которые состоятся весной-летом. И рыночная стоимость этого боя очень средняя. Посмотрим, чем все закончится,
– сказал Арум.
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