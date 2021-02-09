Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес должен провести следующий бой против Джорджа Камбососа. Однако с организацией поединка возникли некоторые проблемы.

Австралиец Камбосос – обязательный претендент на титул IBF, которым владеет Лопес. До сих пор боксеры не договорились о бое.

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Переговоры по бою зашли в тупик из-за высоких финансовых запросов бойцов.

Поэтому IBF санкционировала торги и победитель так называемого боксерского аукциона получит первоочередное право организации боя, а выигрышная ставка станет призовым фондом поединка.

Торги должны пройти в режиме онлайн 18 февраля. Впрочем, как информирует BoxingScene, боксеры еще могут договориться без торгов.

Рыночная стоимость этого боя очень средняя

Боб Арум, промоутер Лопеса, скептически высказался о бое Теофимо с Камбососом.

Повторюсь, это не какой-то там мегабой. Не одно из тех мегасобытий, которые состоятся весной-летом. И рыночная стоимость этого боя очень средняя. Посмотрим, чем все закончится,

– сказал Арум.

Внимание. Бой Лопес – Камбосос планировали организовать в Австралии, но помешал коронавирус. Вероятно, поединок состоится 12 июня в США на Madison Square Garden в Нью-Йорке.