Еще один боксер стал в очередь из бойцов, которые хотят провести поединок с Василием Ломаченко. На этот раз Ричард Комми не прочь выйти на ринг против украинца.

Ричард Комми – бывший чемпион мира IBF в легком весе. В 2019 году ганец впервые выразил желание побоксировать с Василием Ломаченко.

Стоящее Будущий соперник Ломаченко оценил перспективы поединка с украинцем

Потенциальный соперник Ломаченко

На этот раз американский промоутер Лу ДиБелла заявил, что Комми может стать реальным испытанием для украинца, если тот согласиться на противостояние.

Я всегда думал, что Теофимо Лопес был худшим соперником для Комми, чем Ломаченко. Думаю, что Ричард – очень агрессивный парень с сильным одиночным ударом, который несет настоящую опасность для украинца. Это будет потрясающий бой,

– сказал промоутер.

Интересно, что в декабре 2019 года Комми провел поединок с Теофимо Лопесом, который стал обидчиком Ломаченко и забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Уже во втором раунде мощный джеб Теофимо неоднократно попадал в корпус и голову Комми, что привело к поражению Ричарда. Лопесу удалось отобрать титул IBF в легком весе у ганца. Комми потерял не только титул, но и возможность встретиться в объединительном бою с Ломаченко.

Что известно о Ричарде Комми? Ганский боксер, выступающий в легкой весовой категории. Чемпион мира по версии IBF (2019). Дебютировал Комми на профессиональном ринге в феврале 2011 года. И за этот год успел набить себе рекорд 11-0, 11КО. Правда, дрался, даже по меркам Ганы, с явными андердогами.

Недавно появилась информация, что украинский боксер может провести бой против японца Масайоши Накатани.