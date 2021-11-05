Беллью: словно весь мир настроен против Джошуа

Большинство экспертов и людей в боксерском сообществе предсказывают вторую подряд победу Александра Усика. По их мнению, Энтони Джошуа не сможет ничего придумать, чтобы удивить украинца.

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Бывший чемпион Тони Беллью считает, что такие неутешительные прогнозы только злят боксера из Великобритании. Вряд ли Энтони нравится то, что его списали со счетов. Такие мысли могут добавить британцу мотивации, чтобы доказать всем, что он способен свергнуть украинца.

Джошуа уже чувствует так, будто весь мир настроен против него. Его бесит, что все уже списали его со счетов перед реваншем с Усиком. Думаю, Энтони горит желанием доказать свой уровень,

– заявил Беллью.

Заговорил Тони и о смене тренера Джошуа. Беллью считает, что такое решение должен принимать британский боксер: "Что касается возможного нового тренера, то Джошуа должен сам решить, что делать дальше. Он принимает решение, это его карьера".

Интересно, что Беллью в 2018 году выходил на ринг против Усика. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира – победителю доставались все четыре чемпионских пояса ведущих мировых боксерских организаций – WBC, IBF, WBA и WBO. Украинец в 8-м раунде нокаутировал Тони. После этого британский боксер завершил карьеру.

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