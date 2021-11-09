"Ти знаєш, де мій зал"

Американський тренер Фредді Роуч вже далеко не перший, хто пропонує допомогти Ентоні Джошуа у підготовці до реваншу з Олександром Усиком.

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Легендарний наставник звернувся до британського боксера з пропозицією. Роуч заявив, що Ентоні знає, куди потрібно їхати для тренувань.

Ти знаєш, де мій зал. Я з ним час від часу зустрічаюся, я сказав йому, що все, що йому потрібно зробити – це повернутися додому,

– заявив Роуч.

Цікаво, що є у тренерському досвіді Роуча і співпраця з українським боксером Віктором Постолом та легендарним Менні Пак'яо.

Нагадаємо, що нещодавно свої послуги британцю запропонував легендарний боксер Майк Тайсон. "Залізний Майк" повернувся на професійний ринг та вже навіть провів один виставковий бій.

Реванш Усик – Джошуа