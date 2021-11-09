"Ти знаєш, де мій зал"
Американський тренер Фредді Роуч вже далеко не перший, хто пропонує допомогти Ентоні Джошуа у підготовці до реваншу з Олександром Усиком.
До теми Джошуа бісить, що його списали з рахунків перед реваншем із Усиком, – Тоні Белью
Легендарний наставник звернувся до британського боксера з пропозицією. Роуч заявив, що Ентоні знає, куди потрібно їхати для тренувань.
Ти знаєш, де мій зал. Я з ним час від часу зустрічаюся, я сказав йому, що все, що йому потрібно зробити – це повернутися додому,
– заявив Роуч.
Цікаво, що є у тренерському досвіді Роуча і співпраця з українським боксером Віктором Постолом та легендарним Менні Пак'яо.
Нагадаємо, що нещодавно свої послуги британцю запропонував легендарний боксер Майк Тайсон. "Залізний Майк" повернувся на професійний ринг та вже навіть провів один виставковий бій.
Реванш Усик – Джошуа
- Другий поєдинок між боксерами повинен відбутись у лютому – березні 2022 року. Джошуа хоче взяти реванш в Усика за болючу поразку у вересні 2021 року.
- Олександр ледь не поклав суперника на канвас в останньому раунді та не завершив бій нокаутом. Але британця врятував фінальний гонг. Однак усі судді одноголосно віддали перемогу українцю. Усик відібрав чемпіонські титули Ентоні.
- Поєдинок може відбутись в Україні. Команда Усика хоче зробити усе від них залежне, щоб провести двобій у Києві на НСК "Олімпійський". Джошуа теж не проти такого місця для протистояння.
- Реванш стане останнім поєдинком між Усиком та Джошуа. Промоутер Олександр Красюк заявив, що трилогії в історії протистоянь боксерів не буде.