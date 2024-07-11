Финал чемпионата Европы-2024 состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе". Игра между сборными Испании и Англии начнется в 22:00, сообщает 24 Канал.

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Испания и Англия на пути к финалу

"Фурия роха" на чемпионате Европы одержала шесть побед в шести поединках. На групповом этапе подопечные Луиса де ла Фунте сокрушили Хорватию (3:0) и минимально обыграли Италию (1:0) с Албанией (1:0).

На первой стадии плей-офф испанцы разгромили Грузию (4:1), в четвертьфинале лишь в экстратайме дожали Германию (2:1), а в полуфинале одолели Францию (2:1).

"Три льва" во время турнира не были такими убедительными. На групповой стадии подопечные Саутгейта скромно одолели Сербию (1:0) и расписали мировые с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

В 1/8 финала сборная Англии в экстратаймах обыграла Словакию (2:1). На следующей стадии лишь в серии пенальти одолели Швейцарию (1:1, по пенальти 5:3). А в полуфинале на последней минуте основного времени вырвали победу над Нидерландами (2:1).

Где смотреть финал Евро-2024

Матч Испания – Англия в интернете будет транслировать медиаплатформа MEGOGO. Финальную игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1", который доступен для пользователей по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Перед поединком зрители смогут послушать прогнозы экспертов в предматчевой студии.

Бесплатно финал Евро-2024 покажут региональные каналы Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Полтава и т.д.).

К слову. Сборная Испании трижды выигрывала чемпионат Европы: 1964, 2008, 2012. А вот Англии второй раз подряд вышла в финал континентального турнира. На Евро-2020 "Три льва" по пенальти уступили Италии.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Испания – Англия. Также будут оперативно публиковаться забитые голы, а после финального свистка видеообзор встречи.