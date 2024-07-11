Сборная Испании давно не выходила в финал крупного турнира, прошлая победа "Фурия Роха" была в 2012 году. Тогда испанцы в решающем матче обыграли итальянцев и выиграли Евро-2012. "Львы" уже на втором подряд чемпионате Европы выходят в финал.

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Лучшие бомбардиры Евро-2024

Единоличного лидера в списке лучших голеадоров турнира нет. Шесть игроков имеют по три забитых мяча – это Коди Гакпо, Жорж Микаутадзе, Джамал Мусиала, Дани Ольмо, Гарри Кейн и Иван Шранц.

Однако имеют шанс вырваться вперед только Кейн и Ольмо. Все остальные со своими сборными уже вылетели из турнира и не смогут улучшить свою результативность. Также имеют шансы на "Золотую бутсу" Евро-2024 Джуд Беллингем и Фабиан Руис, у них по 2 забитых мяча.

К слову. Лучший бомбардир чемпионатов Европы легендарный Криштиану Роналду. В своем активе непревзойденный португалец имеет 14 забитых голов. Также Роналду лучший ассистент в истории Евро – 8 голевых передач.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля в 22:00 (по киевскому времени) на стадионе "Олимпийский" в Берлине.