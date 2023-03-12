5 марта Ярослава Магучих подтвердила свой статус "Королевы" по прыжкам в высоту. Украинка защитила звание чемпионки Европы-2023 в помещении. В турецком Стамбуле легкоатлетка заставила своих поклонников "сгрызть не один ноготь" еще во время квалификационного раунда.

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В первых двух попытках Ярослава частями тела сбивала планку, но перед последней попыткой собралась и отобралась в финал ЧМ-2023, где в фантастическом стиле победила. Магучих уверенно брала одну за другой высоту и с результатом 1.98 поднялась на высшую ступеньку пьедестала.

В "Интервью24" украинская легкоатлетка рассказала о нервной квалификации, уверенный финал и вместе помечтали о первом дне для Украины после победы в войне над Россией, который вскоре наступит.

"Результат далеко не тот, который я ожидала показать в зимнем сезоне": о ЧЕ-2023

Вы были в шаге от вылета по квалификации ЧМ-2023. Как удалось овладеть собой последней попыткой? Но каковы ваши ближайшие спортивные планы?

Да, квалификация была очень нервная. Я не смогла взять высоту 1.87 из двух попыток. Но все же настраивала себя на высоту 1.91. У меня оставался последний шанс попасть в финал чемпионата Европы-2023. Поэтому настроилась и сделала все, что было нужно

В общем, я довольна своим выступлением в Стамбуле. Удалось защитить титул чемпионки Европы-2023 в помещении. Но конечно результат далеко не тот, который я ожидала показать в зимнем сезоне. Есть над чем работать, есть куда расти. Будем работать. С 10 марта у нас начался сбор в Испании. Будем тренироваться и показывать в летнем сезоне лучшие результаты.

Показалось, что после неудачных попыток на высоте 2.03 метра вы расстроили?

Я знала, что у меня есть "золото", поэтому не было из-за чего расстраиваться.

Видео победного скачка Магучих на ЧЕ-2023

"Поддержка чувствовалась": об украинской команде на чемпионате Европы-2023

На турецких трибунах украинские прыжки в высоту получили хорошую поддержку, которая вела девушек к наградам.

Чувствовали ли в Стамбуле поддержку украинских болельщиков?

Конечно, на трибунах была украинская команда, которая нас активно поддерживала. Да и в секторе нас было трое (вместе с Магучих в финале выступали Екатерина Табашник и Юлия Левченко – прим. 24 канала), поэтому поддержка ощущалась.

"На чемпионате Украины у нас есть свой своеобразный чемпионат Европы": о конкуренции с украинками

В секторе Магучих противостояла не только иностранным соперницам. Вместе с ней в финале выступали еще две украинки – Юлия Левченко, прекратившая соревнование первой среди украинских прыгунок (1.94 метра), и Екатерина Табашник. Последняя как раз взяла бронзовую награду чемпионата Европы-2023.

Следует отметить, что Екатерина, взявшая в финале высоту 1.94 метра, посвятила свою медаль погибшей маме, жизнь которой оборвала российский снаряд в Харькове.

Магучих призналась, что очень обрадовалась, когда увидела, что ее землячка стала третьей в Стамбуле. Да и трогательный эпизод поймала телекамера, когда после соревнований Ярослава с флагом подбежала к Екатерине и крепко обняла Табашник.

На пьедестале слева от меня стояла Катерина Табашник. Я очень рада, что у нее наконец-то есть бронзовая медаль за столь долгое время. Потому дальше только лучше. Всегда классно соперничать с украинскими девушками. На чемпионате Украины у нас есть своеобразный мини-чемпионат Европы по прыжкам в высоту.



Магучих вместе с Табашником на пьедестале ЧЕ-2023 / Фото с инстаграмма European Athletics

Как всем украинским прыгунам в высоту удается показывать высокие результаты на протяжении всего полномасштабного вторжения России в Украину?

В такой сложный период для нашей страны нужно, конечно, показывать лучшие результаты и делать все, что от тебя зависит, чтобы раздавался гимн и поднимался флаг Украины.

Любопытно! Украинские легкоатлеты завоевали на чемпионате Европы-2023 четыре награды. Ярослава Магучих, Екатерина Табашник и Андрей Проценко (прыжки в высоту – одно "золото" и два "серебра"), а также "бронза" в Романа Кокошника в толкании ядра. Украина заняла 12 место в медальном зачете.

"Пока невозможно возвращать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям": о безумных планах МОК

Ярослава поделилась своими мыслями по поводу скандальных планов Международного олимпийского комитета и возможного возвращения россиян и белорусов к соревнованиям и даже к Олимпийским Играм, которые в 2024 году состоятся во французском Париже.

В действительности сейчас это все дискуссия. Но я не понимаю, как можно допускать страну-агрессорку, убивающую сейчас украинский народ, к международным соревнованиям, чтобы они выступали вместе с нами. Это действительно не укладывается в уме. Конечно, я как спортсменка против этого, пока у нас не закончится война, пока мы не вернем все наши территории. Пока невозможно возвращать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Обратите внимание! Летняя Олимпиада-2024 в Париже стартует 26 июля и продлится до 11 августа.

Отметим, что 10 марта Международная федерация фехтования прислушалась к словам МОК и вернула к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Пока что о допуске России и Беларуси к легкоатлетическим соревнованиям речь не идет.

На этом фоне унизительно отмечаются русские болельщики и их народы-союзники. Они неоднократно устраивают провокации на соревнованиях, где принимают участие украинские спортсмены. Один из последних таких моментов следует вспомнить матч украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open-2023, когда один из фанатов пришел в футболке Владимира Путина и русский флаг.



Ярослава Магучих выступила против МОК / Фото с инстаграмма European Athletics

Магучих рассказала, что, к счастью, таких неприятных случаев в ее личной карьере не было.

Нет, в нашем виде спорта никаких провокаций со стороны русских болельщиков не было.

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Расскажите коротко о ваших ближайших планах?

С 10 марта у нас начался тренировочный сбор в Испании. Мы начинаем закладывать подготовку к летнему сезону, в частности, к чемпионату мира, который состоится в Венгрии. Поэтому будем тренироваться и готовиться, чтобы летом показать хорошие результаты.

Когда вас снова можно ждать в секторе по прыжкам в высоту?

Следующий мой старт будет 13 мая в Кении.

Напомним! В мае прошлого года Магучих пропускала престижный турнир серии World Athletics Continental Tour Gold проходил в Найроби (Кения). Зато там торжествовали другие украинки. Оксана Окунева показала лучший результат соревнований, прыгнув на 1,91 метра, но этой высоты хватило для получения серебра. Третье место заняла еще одна украинка Екатерина Табашник, взявшая высоту 1,89 метра.

"Я очень жду, когда наступит этот желанный день": об желаемой победе Украины в войне против России

Даже в такой насыщенной соревнованиями и тренировками жизни Ярослава нашла время и съездила в родной город, который оккупант продолжает безжалостно уничтожать.

14 января российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре, полностью разрушив подъезд 9-этажного дома.

В этот же день во Львове Магучих победила на Мемориал Демьянюка, собравшего лучших прыгунов в высоту. После успешных соревнований Ярослава рассказала, что вражеский снаряд упал вблизи своего родного дома.

Успели ли посреди плотного спортивного графика вырваться на несколько дней домой в Украине?

Зимой удалось на две недели приехать в родной город Днепр. Это пришлось как раз на Новый год. Побыла немного дома, восстановилась, как физически, так и эмоционально. После чего уехала покорять соревнования.

В заключение интервью мы с Ярославой решили немного запрыгнуть в желаемое будущее, когда 603,7 километра квадратных будут свободны от оккупантов и вернутся в Украину. Этот день с нетерпением ждет весь украинский народ и мир цивилизованный.



Ярослава Магучих / Фото из инстаграмма легкоатлетки

Первый день Ярославы Магучих после победы Украины в войне против России?

Я очень жду, когда настанет этот желанный день. Хочется отпраздновать его вместе со всей страной. Но, конечно, следует помнить, какой ценой мы выиграли эту войну против России. Мы никогда этого не забудем и не простим.

Следующий старт Магучих будет в мае, поэтому ее болельщикам нужно набраться терпения, чтобы с новыми силами и эмоциями болеть за Ярославу на легкоатлетических турнирах. Пока же верим в победу ВСУ и Украины в войне с Россией.