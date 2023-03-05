И снова прыжки в высоту принесли Украине награду в Стамбуле. Проценко последовал хорошему примеру с Ярославы Магучих и Екатерины Табашник, которые 5 марта завоевали "золото" и "бронзу" в этом виде программы чемпионата Европы по легкой атлетике. 24 канал.

Вот так Магучих в феноменальном стиле завоевала "золото" чемпионата Европы-2023, Табашник – третья

Медальный день для Украины

Соревнования для Андрея начались с высоты 2:10, которую Проценко с легкостью забрал с первой попытки. Украинец безупречно прыгал до высоты 2.26 метра, где у херсонца возникли первые проблемы.

Эту высоту украинский прыгун покорил со второй попытки. 2.29 далась Проценку с первого прыжка. Андрей вышел в лидеры, но эта высота стала последней, покорившейся Андрею в этот день.

Его главный конкурент из Нидерландов взял 2:31, а вот на 2:33 не стал сильно оставлять сил. Уже после первой неудачной попытки нидерландец в статусе чемпиона Европы-2023 закончил для себя соревнование.

Андрей Проценко принес четвертую награду Украине, а первую "серебряную" на чемпионате Европы-2023 в Стамбуле по легкой атлетике. До этого, кроме Магучих и Табашник, медаль нашей стране завоевали Роман Кокошко в толкании ставшего третьим ядра.

Тройку призеров в прыжках в высоту в мужской программе закрыл бельгиец Тома Кармой, который, как и Андрей, покорил 2.29, но с использованием большего количества попыток.

Призеры ЧЕ-2023 по прыжкам в высоту (мужчины, в метрах)

1. Дуве Амельс (Нидерланды) – 2.31

2. Андрей Проценко (Украина) – 2.29

3. Тома Кармой (Бельгия) – 2.29