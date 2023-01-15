Спасатели всю ночь разбивали завалы, чтобы достать пострадавших. По состоянию на 15 января удалось спасти 39 человек, к сожалению, трагедия унесла 25 жителей дома, среди них один ребенок.

К теме "Гореть вам, вылупки, и не тлеть": Зозуля жестко отреагировал на удар России по Днепру

73 человека получили травмы разной степени тяжести, еще 43 ищут до сих пор. Владимир Путин совершил очередное кровавое преступление против Украины.

В этот же день во Львове после долгой воздушной тревоги прошел Мемориал Демьянюка, собравший лучших прыгунов в высоту. На первые соревнования в сезоне приехали звездные Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Магучих: Немножко было сложно, но надо выступать

Ярослава Магучих с результатом 2 метра стала победительницей Мемориала-2023. 21-летняя легкоатлетка стала первой спортсменкой, покорившей планку на такой высоте в 2023 году.

Магучих прокомментировала психологическое состояние после удара России по ее родному городу. Ярослава призналась, что ракета попала в дом рядом с ее домом.

Воздушная тревога повлияла. Российская ракета попала в Днепр в дом, который был возле моего, он разрушен, многие под завалами. Немного было сложно, но надо выступать и делать на своем фронте все, что от меня зависит,

– сказала Магучих.

Комментарий Магучих после победы во Львове: смотрите видео

Отметим, что "серебро" с результатом 1.93 метра завоевала киевлянка Ирина Геращенко. Тройку призер замкнули Юлия Левченко – 1.91.

Любопытно! Среди мужчин торжествовал львовянин Вадим Кравчук (Львов) с результатом 2.21 метр. Второе место занял представитель Житомирской области Роман Петрук (2.21 м), а третьим стал Дмитрий Яковенко из Кировоградской области - 2.18.