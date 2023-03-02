В Стамбуле состоялась квалификация в финал по прыжкам в высоту среди женщин и в толкании ядра среди мужчин. Неожиданные проблемы в отборочном этапе возникли у Ярославы Магучих. 24 канал.

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На нервах

В квалификации по прыжкам в высоту приняли участие 16 спортсменок, а в финал вышли восемь из них. Украину на ЧЕ представляют Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Все три девушки вышли в финал с результатом 1,91 метра. Левченко взяла эту высоту с первого раза, а Табашник со второго.

Неожиданно возникли только у Магучих. Ярослава начала соревнование с высоты 1,87 м и первые две попытки оказались неудачными для звездной спортсменки. Однако она собралась с силами и третьей попыткой заявила высоту 1,91 м и успешно ее взяла. Финал состоится в воскресенье, 5 марта, в 09:20.

Впервые за 23 года

Также в финал по толканию ядра удалось квалифицироваться Роману Кокошко. Украинский спортсмен попал в финальный этап с седьмым результатом. Кокошко в первой попытке толкнул ядро на 20,43 метра. Другие попытки были неудачными, но этого хватило Роману, чтобы квалифицироваться. Для Украины это первый финал в мужском толкании ядра с 2000 года. Финал состоится в пятницу, 3 марта, в 18:25.