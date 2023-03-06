Екатерина Табашник завоевала бронзовую медаль в финале Евро по прыжкам в высоту. Украинская атлетка поделилась своими переживаниями перед началом соревнований и мотивами посвящения маме.

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Мотивы призерки

Екатерина Табашник уверяет, что ее показатель в финале Евро по прыжкам в высоту – это для нее не максимум. Украинская атлетка удовлетворена своей наградой, однако она хочет демонстрировать лучшие результаты. Также Табашник рассказала свой сон, который она увидела перед началом соревнований. Тот каким-то образом ее мотивировал.

Конечно, очень хотелось медали, но в прыжках в высоту очень высока конкуренция. Понимала, что за медаль нужно бороться. И возможно то, что я снова буду четвертая. Но мне приснилось ночью, что у меня будет бронзовая медаль. И я так думаю: "Сегодня она нужна мне, как никогда". И это произошло: сон наяву. После третьей неудачной попытки на 1,96 метра я еще не понимала, что будет медаль. Мне казалось, что я четвертой-пятой ухожу. И я лежала и думала: "Снова четвертая? Но как так можно?" Это проклятие какое-нибудь. И сразу в голове прокручивала скачок, что я сделала не так. По ощущениям понимала, что могу взять эту планку и даже повыше прыгнуть. Но так сложилось: выше – не сегодня, но сегодня – медаль,

– рассказала Табашник.

Также украинская атлетка рассказала о важности наград на международной арене, сравнив спортсменов с военными. Также Табашник рассказала, что она свою дебютную "бронзу" посвятила своей маме, погибшей во время ракетных обстрелов Харькова.

Мы защищаем честь нашей страны, наш флаг. Знаете, в голове только флешбеки: то, что происходит дома, что у нас война. И только это. Сказать, что радость на 100 процентов – не могу сказать. Ибо все это внутри – только боль. И это, пожалуй, единственное, что подталкивает работать и защищать нашу страну. Наши воины защищают на фронте, а мы – на спортивном фронте. Пока у нас есть такая возможность, мы это делаем. Посвятить медаль? Конечно, хочу посвятить. Я думаю, что мама радуется, видит и помогает мне. Хочу посвятить медаль ей, чтобы она была рядом, – рассказала Екатерина.

Прыжки украинок в финале Евро: