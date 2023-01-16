Во время матча 1/64 финала Australian Open 2023 между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на трибунах появился флаг государства-террориста. Кроме того, группа болельщиков из страны 404 сидела в футболках с изображением их фюрера Владимира Путина.

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Целенаправленная провокация россиян

Украинская теннисистка Екатерина Байндль прокомментировала вопиющую ситуацию, которая состоялась во время ее поединка на Открытом чемпионате Австралии

Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти ребята русские или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень походили визуально на россиян. Казалось, что только один из них, который был в "российской" футболке, а другие были иностранцы,

– сказала теннисистка.

Спортсменка пыталась не обращать внимание на провокаторов, сконцентрировавшись на поединке.

"В общем, я пыталась максимально абстрагироваться от них. Я видела, что они вывесили российский флаг. Я слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-то фраз о России я не слышала. Но они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем я пыталась не слушать их, не смотреть даже в этот угол.

Я просто пыталась отвлечься от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей по игре. Конечно, эмоции возникают не только от матча, но и самой ситуации. Потому я делала все, чтобы оставаться в коконе, чтобы не заводиться", – прокомментировала инцидент украинка.

Добавим, что провокации с флагом и портретом диктатора не помогли россиянке. Екатерина Байндль победила Камиллу Рахимову в трех сетах и оставила ее за бортом турнира.

Обратите внимание! В следующем круге Екатерина Байндль сыграет против американки Кэти Макнелли (WTA №94)