В турецком Стамбуле подошел к концу чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная Украины была представлена в нем 11 спортсменами.
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Нашим участникам покорились только четыре медали в течение соревнования. Большинство из них были добыты в прыжках в высоту. Среди них и единственное золото, которое на счету Ярославы Магучих. Также Украина получила еще одно серебро и две бронзы:
- Андрей Проценко (прыжки в высоту) – 2 место
- Екатерина Табашник (прыжки в высоту) – 3 место.
- Роман Кокошко (толкание ядра) – 3 место
Этот показатель не разрешил Украине войти в топ-десятку медального зачета. Наша сборная заняла 12 строчку, что на шесть позиций ниже, чем предыдущий чемпионат Европы. Тогда нам покорились всего три медали, но среди них – две "золота".
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Больше медалей собрали атлеты из Нидерландов (7), но у них второе место в зачете. Победителем ЧЕ стала Норвегия. На счету скандинавов пять медалей, из которых три высочайшего сорта.
Медальный зачет чемпионата Европы по легкой атлетике:
|МЕСТО
|СТРАНА
|Золото
|Серебро
|Бронза
|ИТОГО
|1
|Норвегия
|4
|1
|0
|5
|2
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
|Великобритания
|3
|1
|2
|6
|4
|Италия
|2
|4
|0
|6
|5
|Бельгия
|2
|1
|3
|6
|6
|Португалия
|2
|0
|1
|3
|6
|Швейцария
|2
|0
|1
|3
|8
|Финляндия
|2
|0
|0
|2
|9
|Франция
|1
|2
|3
|6
|10
|Германия
|1
|2
|1
|4
|11
|Греция
|1
|2
|0
|3
|12
|Украина
|1
|1
|2
|4