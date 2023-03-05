В турецком Стамбуле подошел к концу чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная Украины была представлена в нем 11 спортсменами.

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Нашим участникам покорились только четыре медали в течение соревнования. Большинство из них были добыты в прыжках в высоту. Среди них и единственное золото, которое на счету Ярославы Магучих. Также Украина получила еще одно серебро и две бронзы:

Андрей Проценко (прыжки в высоту) – 2 место

Екатерина Табашник (прыжки в высоту) – 3 место.

Роман Кокошко (толкание ядра) – 3 место

Этот показатель не разрешил Украине войти в топ-десятку медального зачета. Наша сборная заняла 12 строчку, что на шесть позиций ниже, чем предыдущий чемпионат Европы. Тогда нам покорились всего три медали, но среди них – две "золота".

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Больше медалей собрали атлеты из Нидерландов (7), но у них второе место в зачете. Победителем ЧЕ стала Норвегия. На счету скандинавов пять медалей, из которых три высочайшего сорта.

Медальный зачет чемпионата Европы по легкой атлетике: