Выхрист: Усик лучше чем Фьюри
29-летний боксер хочет продолжить свою победную серию уже в новом 2022 году. Виктор Выхрист признался, что хотел бы попробовать свои силы в бою против Тайсона Фьюри.
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Пока неизвестно, кто будет следующим соперником украинца. Выхрист хочет приблизиться к поединкам с топовыми бойцами.
Рассказал непобедимый боксер о потенциальном поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри. По мнению Выхриста, в этом противостоянии преимущество на стороне его земляка Усика.
Если бы я имел возможность выбирать из топов, то конечно же я хотел попробовать свои силы против Фьюри. Александр Усик, по моему мнению, лучше, чем Фьюри, но он мой земляк и к нему большое уважение как к спортсмену и человеку, который прославляет нашу страну,
– заявил Выхрист.
- В последний раз Виктор Выхрист выходил на ринг в ночь на 2-е января. Соперником украинца был грузин Яго Киладзе. Поединок запомнился пятью нокдаунами – дважды на канвасе побывал украинец, а на один раз больше – в пассиве соперника. Поединок завершился досрочной победой Выхриста во втором раунде.
- Украинец получил свою 9-ю победу в профессионалах.
Фьюри мог выйти на ринг против Усика
- Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в Лондоне. После чего британец захотел реванш и активировал такую опцию, которая была прописана в контракте противостояния.
- Тогда в их дуэт вмешался Фьюри, который нагло просил своего земляка уступить ему, чтобы провести бой против украинца. Но Джошуа отказался брать отступные. Александр тоже был не прочь побороться с Тайсоном.
- Впоследствии Фьюри получил официального соперника, а менеджер Усика обвинил "Цыганского короля" в срыве их боя.
- Скорее всего, планы не поменяются – Джошуа попытается взять реванш у Усика. Александр Красюк, промоутер украинского боксера, отметил, что второй поединок между его клиентом и британцем может состояться в конце весны или начале лета 2022-го. Не исключено, что противостояние состоится на глазах родных фанатов Усика.
- Фьюри же находится в плохой форме. На видео с тренировок четко видно лишний вес у Тайсона.