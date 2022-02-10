Выхрист: Усик лучше чем Фьюри

29-летний боксер хочет продолжить свою победную серию уже в новом 2022 году. Виктор Выхрист признался, что хотел бы попробовать свои силы в бою против Тайсона Фьюри.

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Пока неизвестно, кто будет следующим соперником украинца. Выхрист хочет приблизиться к поединкам с топовыми бойцами.

Рассказал непобедимый боксер о потенциальном поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри. По мнению Выхриста, в этом противостоянии преимущество на стороне его земляка Усика.

Если бы я имел возможность выбирать из топов, то конечно же я хотел попробовать свои силы против Фьюри. Александр Усик, по моему мнению, лучше, чем Фьюри, но он мой земляк и к нему большое уважение как к спортсмену и человеку, который прославляет нашу страну,

– заявил Выхрист.

В последний раз Виктор Выхрист выходил на ринг в ночь на 2-е января. Соперником украинца был грузин Яго Киладзе. Поединок запомнился пятью нокдаунами – дважды на канвасе побывал украинец, а на один раз больше – в пассиве соперника. Поединок завершился досрочной победой Выхриста во втором раунде.

Украинец получил свою 9-ю победу в профессионалах.

Фьюри мог выйти на ринг против Усика