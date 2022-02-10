Вихрист: Усик кращий ніж Ф'юрі

29-річний боксер хоче продовжити свою переможну серію вже у новому 2022 році. Віктор Вихрист зізнався, що хотів би спробувати свої сили у бою проти Тайсона Ф'юрі.

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Наразі невідомо, хто буде наступним суперником українця. Вихрист хоче наблизитись до поєдинків із топовими бійцями.

Розповів непереможний боксер про потенційний двобій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. На думку Вихриста, у цьому протистоянні перевага на стороні його земляка Усика.

Якби я мав можливість вибирати з топів, то звичайно ж я хотів спробувати свої сили проти Ф'юрі. Олександр Усик на мою думку кращий ніж Ф'юрі, але він мій земляк і до нього велика повага як до спортсмена та людини, яка прославляє нашу країну,

– заявив Вихрист.

Востаннє Віктор Вихрист виходив на ринг у ніч на 2-ге січня. Суперником українця був грузин Яго Кіладзе. Поєдинок запам'ятався п'ятьма нокдаунами – двічі на канвасі побував українець, а на один раз більше у пасиві суперника. Двобій завершився достроковою перемогою Вихриста у другому раунді.

Українець здобув свою 9-ту звитягу у професіоналах.

Ф'юрі міг вийти у ринг проти Усика