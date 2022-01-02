Яркая победа

На арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде поклонники бокса увидели настоящую рубку на ринге. Оба боксера бросились в атаку уже с первых секунд.

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За два раунда Виктор Выхрист и Яго Киладзе побывали на двоих в пяти нокдаунах – дважды на канвасе был украинец и на один раз больше у боксера из Грузии. Соперник украинца получил предупреждение от рефери за удары по затылку.

Выхристу понадобилось всего два раунда, чтобы одержать свою 9-ю победу в профессионалах.

Грузин ударил судью

Самое интересное произошло после последнего нокдауна в бою для грузинского боксера. Рефери отсчитал Яго и сигнализировал о досрочной остановке поединка. Такое решение разозлило Киладзе, который рукой оттолкнул судью. Удар попал прямо в лицо невысокого рефери.

Напомним, что главным шоу вечера бокса стал бой Луиса Ортиса и Чарльза Мартина. Кубинец нокаутировал соперника из США.

Смотрите видеообзор боя: