Усик и Джошуа имеют предложения с Ближнего Востока

После того как Усик победил в первом поединке, появилась информация, что реванш может состояться в Киеве на НСК "Олимпийский". Именно Усик хочет, чтобы Украина приняла чемпионский бой.

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Эдди Хирн, промоутер Джошуа, поспешил успокоить британских фанатов и заявил, что поединок вряд ли состоится в Украине.

Теперь же слово взял Александр Красюк. Однако стороны выберут ту страну, где поединок принесет наибольший доход.

Вероятность проведения реванша в Киеве есть, но преимущество получит место проведения, где стороны будут иметь наибольшую выгоду. У нас в контракте прописано, что поскольку мы являемся соорганизаторами, то должны использовать принцип максимизации прибыли,

– сказал промоутер.

Он добавил, что НСК "Олимпийский" в Киеве менее вероятный вариант, если сравнивать с "Уэмбли" в Лондоне. Но вместе с тем," Уэмбли " также не окончательное решение.

"У нас есть предложения с Ближнего Востока, которые мы также будем рассматривать", – резюмировал Красюк.

К вниманию. Джошуа активировал опцию о реванше с Усиком после поражения украинцу. По предварительной информации, бой состоится в мае – июне 2022 года. Третий бой между боксерами не предусмотрен каким бы ни был результат в реванше.