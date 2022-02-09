Реакция на высоте, но не физическая форма

33-летний британский боксер понемногу возвращается к тренировкам на ринге. Тайсон Фьюри показал всем, как собирается побеждать будущих соперников.

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Чемпион мира по версии WBC в апреле 2022 года должен провести бой против Диллиана Уайта. На видео видно, что реакция у Фьюри на самом высоком уровне, что не скажешь о его физической форме. После победы над Деонтеем Уайлдером боксер изрядно отдохнул и набрал лишние килограммы.

"Цыганский король" боксирует на ринге с большим животом.

Видео тренировки Фьюри

Фьюри мог подраться с Усиком

Текст публикации из инстаграммы Elite Boxing

Человек с мечтой, ставший реальностью. Благодарен за возможность держать колодки для Тайсона Фьюри.

После 15 раундов спарринга Тайсон прыгнул на колодки, этот человек – машина! Спасибо, что вы посетили спортзал. Это день, который мы никогда не забудем.