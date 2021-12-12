Украинца не интересует реванш с Джошуа
Усик заявил, что хотел бы, чтобы Джошуа "подождал" с реваншем. Украинец стремится выйти на ринг против Фьюри.
Кстати Усик и Фьюри встретились перед поединком Ломаченко – Комми: видео
Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я хочу выйти на ринг – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Выходит, что это минус одна ступенька,
– сказал украинский боксер.
Усик – Фьюри: что известно о возможном бое
- После сенсационной победы Усика над Джошуа, а также после фантастического нокаута Фьюри в поединке с Деонтеем Уайлдером, промоутеры начали говорить о возможном бое британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира.
- Британец неоднократно отмечал, что хочет выйти на ринг против украинца.
- Промоутер Усика подчеркнул, что это противостояние возможно только при условии, если Энтони Джошуа откажется от реванша с Александром.
- Теперь Фьюри придется подождать с боем против Александра Усика. WBC обязала Тайсона сразиться с официальным претендентом.