Украинца не интересует реванш с Джошуа

Усик заявил, что хотел бы, чтобы Джошуа "подождал" с реваншем. Украинец стремится выйти на ринг против Фьюри.

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Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я хочу выйти на ринг – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Выходит, что это минус одна ступенька,

– сказал украинский боксер.

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