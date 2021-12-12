Українця не цікавить реванш з Джошуа

Усик заявив, що хотів би, аби Джошуа "почекав" з реваншем. Українець прагне вийти на ринг проти Ф'юрі.

До речі Усик та Ф'юрі зустрілися перед поєдинком Ломаченко – Коммі: відео

Як я поб'ю Ф'юрі? Красиво поб'ю. З ким я хочу вийти на ринг – з Ф'юрі чи Джошуа? Як домовимося. Звичайно, що я хочу, щоб Джошуа відійшов убік. Виходить, що це мінус одна сходинка,

– сказав український боксер.

Усик – Ф'юрі: що відомо про можливий бій