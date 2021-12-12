Українця не цікавить реванш з Джошуа
Усик заявив, що хотів би, аби Джошуа "почекав" з реваншем. Українець прагне вийти на ринг проти Ф'юрі.
До речі Усик та Ф'юрі зустрілися перед поєдинком Ломаченко – Коммі: відео
Як я поб'ю Ф'юрі? Красиво поб'ю. З ким я хочу вийти на ринг – з Ф'юрі чи Джошуа? Як домовимося. Звичайно, що я хочу, щоб Джошуа відійшов убік. Виходить, що це мінус одна сходинка,
– сказав український боксер.
Усик – Ф'юрі: що відомо про можливий бій
- Після сенсаційної перемоги Усика над Джошуа, а також після фантастичного нокауту Ф'юрі у поєдинку з Деонтеєм Уайлдером, промоутери почали говорити про можливий бій британця та українця за звання абсолютного чемпіона світу.
- Британець неодноразово наголошував, що хоче вийти на ринг проти українця.
- Промоутер Усика наголосив, що це протистояння можливе лише за умови, що Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Олександром.
- Тепер Ф'юрі доведеться зачекати з боєм проти Олександра Усика. WBC зобов'язала Тайсона битися з офіційним претендентом.