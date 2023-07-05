Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко во время финальной дуэли взглядов перед боем на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Атлетическая комиссия штата Невада отреагировала на этот поступок абсолютного чемпиона.

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Американский боксер был оштрафован на 25 тысяч долларов. Хотя Комиссия объявила цифры в 400 тысяч, но позже эта сумма была уменьшена в несколько раз.

Хейни поблагодарил Комиссию Невады за возвращение большей части из суммы в 400 тысяч. Некоторую часть Девин пообещал пожертвовать Украине. Но впоследствии этот пост был удалён со страницы боксера.

Впоследствии появилось еще одно высказывание абсолютного чемпиона из США на его странице в твиттере.

Скорее вы меня или нет. У украинцев и у меня был перерыв, пока его страна была в войне. И они дали ему освобождение от боя,

– написал Хейни.

Напомним, что Хейни и Ломаченко провели 12-раундовый поединок, в котором судьи отдали единогласную победу американцу. Такое решение рефери зрители встретили свистом, радовалась только команда Девина там сам американский боксер.

Представители Ломаченко заявили об обжаловании результата. Сам Василий тоже был в шоке судейским запискам. Объективность судей под вопрос поставил даже глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, за что "получил на орехи" от Девина

Интересно, что все судьи были земляками Хейни. Недавно украинский боксер заверил, что Девин не даст ему реванша, ведь боится вторично выходить против него на ринг.