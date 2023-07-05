Девін Хейні штовхнув Василя Ломаченка під час фінальної дуелі поглядів перед боєм на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Атлетична комісія штату Невада відреагувала на цей вчинок абсолютного чемпіона.

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Залишив обіцянку перед українським народом

Американського боксера оштрафували на 25 тисяч доларів. Хоча спершу Комісія оголосила цифри у 400 тисяч, але пізніше ця сума була зменшена у декілька разів.

Хейні подякував Комісії Невади за повернення більшої частини із суми у 400 тисяч. Деяку частину із них Девін пообіцяв пожертвувати Україні. Але згодом цей пост був видалений зі сторінки боксера.

Згодом з'явилось ще одне висловлювання абсолютного чемпіона із США на його сторінці у твітері.

Скоріше ви за мене чи ні. Українець і я мали перерву, поки його країна була у війні. І вони дали йому звільнення від бою,

– написав Хейні.

Нагадаємо, що Хейні та Ломаченка провели 12-раундовий двобій, у якому судді віддали одноголосну перемогу американцю. Таке рішення рефері глядачі зустріли свистом, раділа лише команда Девіна там сам американський боксер.

Представники Ломаченка заявили про оскарження результату. Сам Василь теж був шокований суддівським запискам. Об'єктивність суддів під сумнів поставив навіть глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, за що "отримав на горіхи" від Девіна.

Цікаво, що усі судді були земляками Хейні. Нещодавно український боксер запевнив, що Девін не дасть йому реваншу, адже боїться вдруге виходити проти нього на ринг.