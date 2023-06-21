Сначала Хейни что-то несколько раз повторял в лицо Ломаченко после чего эмоции возобладали над американцем, который изо всех сил толкнул соперника.

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Не сильно ударит по кошельку абсолютного чемпиона

Абсолютный чемпион мира попытался таким образом запугать украинца, но сделать это ему не удалось. Ломаченко был близок к победе в поединке, но судьи решили иначе, единогласно отдав победу Хэйни. Интересно, что все рефери были земляками Девина.

Этому решению судей удивился изрядно не только Ломаченко и его команда, но и многие поклонники бокса, заполнившие трибуны в Лас-Вегасе. Этому триумфу радовался только Дэвин и его команда.

После чего украинец заверил, что Хейни не даст ему реванша, ведь боится вторично выходить против него на ринг.

Только теперь стало известно, какой штраф должен заплатить Хейни за этот толчок Ломаченко. Атлетическая комиссия штата Невада наложила штраф на Девина в размере 25 тысяч долларов. Это небольшие деньги, если сравнивать с тем, сколько зарабатывает абсолютный чемпион мира.

Интересно, что в преддверии боя Ломаченко признался, что это будет его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира, который из-под его носа забрали судьи. По словам главы Top Rank Боба Арума, поражение от Хэйни не поставит "крест" на карьере Василия.