На видео, которое выложили в сеть, можно увидеть, как Хейни что-то говорит Ломаченко. Он несколько раз повторяет одну и ту же фразу, после чего эмоции боксера одерживают верх. И он изо всех сил толкает нашего спортсмена, из-за чего тот буквально улетает.

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Зрители шокированы поведением Хэйни

Все собравшиеся были ошеломлены поступком Хейни. Сам же Ломаченко после этого инцидента смотри на противника с ухмылкой.

Хейни грубо толкнул Ломаченко: смотрите видео

Момент толкотни с другого ракурса: смотрите видео

Когда Ломаченко спросили, почему Хейни его толкнул, украинский боксер отметил, что противник сделал это, ведь испуган. Тем временем Хейни подчеркнул, что он "навяжет ему (Ломаченко – 24 Канал Спорт) свою волю".

Предшествовала дуэли взглядов церемония взвешивания. Цифры на весах, когда на них встал Василий Ломаченко, показали 61 килограмм. Когда же это сделал Хэйни, то результат был таким же.

Церемония взвешивания Василия Ломаченко: смотрите видео

Церемония взвешивания Девина Хейни: смотрите видео

Заметим, что поединок состоится в ночь на 21 мая. Бой будет финальным на вечере бокса в Лас-Вегасе. А это значит, что выхода Ломаченко и Хейни следует ожидать ориентировочно в 05:00 – 06:00 по киевскому времени. Сайт 24 Канала будет вести текстовую онлайн-трансляцию, поэтому не упустите.