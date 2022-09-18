Успешная защита титулов

Этот поединок стал уже третьим в трилогии Альварес – Головкин. В первом поединке была зафиксирована мировая, а уже на следующей встрече Канело вырвал победу по раздельному решению судей, пишет 24 канал.

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Третий бой снова длился все 12 раундов, но в этот раз мексиканский боксер завладел преимуществом уже со стартовых раундов. Двойки и хуки постоянно попадали по проснувшему казахстанцу

После финального раунда боксеры тепло обнялись. Обошлось без скандалов.

Теплые объятия Альвареса и Головкина после боя: смотрите видео

Боксеры сошлись в центре ринга, чтобы услышать вердикты судей – 116:112, 115:113 и 115:113, единогласная победа Альвареса. Сауль защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.



Альварес победил Головкина в трилогии / Фото Matchroom Boxing