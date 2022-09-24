Одним из погибших в Еленовке среди украинских защитников – боксер Станислав Артеменко. Эту информацию подтвердил его тренер Валентин Головко.

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Станислав Артеменко был среди защитников "Азовстали". Он попал в плен к российским захватчикам. После чего его отправили в Еленовку, где на территории исправительной колонии и содержали украинских военнопленных.

В ночь на 29 июля он оказался среди украинцев, которых россияне отвели в отдельный барак. После этого там прогремел взрыв. Оккупанты заявляли, что это украинская армия нанесла ракетный удар. Но фото и видео с места указывают на то, что взрыв прогремел внутри здания. Так что это было сделано россиянами как казнь военнопленных

Точная цифра убитых украинцев неизвестна до сих пор. россияне заявляли о 40 погибших. Хотя их количество может быть и за 50. Ведь оккупанты до сих пор не отдали тела погибших.

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