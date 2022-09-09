Митрофанов: Я вернулся в Чернигов с гуманитарной помощью

Боксер рассказал о жестокости русских военных. Оккупанты убили его подругу детства, которая была местной волонтером.

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В боксерском зале, в котором я тренировался, ночевало около 500 человек. У этих людей уже нет домов, куда они могли бы возвратиться. Мне позвонили и сообщили, что мою подругу детства, которая была волонтером, застрелили российские военные, в ее авто без предупреждения,

– сказал боксер.

Митрофанов вернулся в родной город – Чернигов, чтобы продолжить дело подруги.

"Оставив свою семью в относительной безопасности на западе Украины, я вернулся в Чернигов с гуманитарной помощью, чтобы продолжить дело подруги", – сказал боксер.

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