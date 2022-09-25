Уже восемь лет российский фюрер владимир путин ведет войну против Украины. Без сомнений он стал главным врагом для всех украинцев.

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Не исключение и Александр Усик. Чемпион мира по боксу рассказал свое отношение к российскому диктатору, а также рассказал, что сделал бы при встрече с путиным.

Не хотел бы с ним никогда встречаться, чтобы не грешить. Не хотел бы ему давить руку, я человек грешен и смотрю на это с разных сторон. Мне кажется, нет никакого смысла встречаться с ним. Он не слышит никого кроме себя. Никого! Ударить его? Старый человек, грешно старых бить. Может бы нечаянно толкнул бы в плечо и он упал бы с балкона,

– поделился мыслями Усик.

Усик ждет бой с Фьюри

Напомним, что недавно Александр защитил звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Усик вторично победил Энтони Джошуа и остается без поражений.

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Теперь украинец намерен боксировать с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Однако Александр не хочет выходить на ринг в этом году, тогда как "Цыганский король" настаивает на битве в декабре 2022-го.