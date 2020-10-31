"Шахтер" победил "Мариуполь" в матче УПЛ. Александр Усик готовится к бою с Дереком Чисорой. Такими были главные новости спорта в пятницу, 30 октября.

Очередная победа "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" довольно легко победил "Мариуполь" в матче 8-го тура УПЛ. На этот матч обе команды вышли в экспериментальных составах. "Шахтер" дал отдохнуть лидерам перед матчем лиги чемпионов. А "Мариуполь" не мог рассчитывать на арендованных у "Шахтера" игроков. Поэтому в заявке азовской команды было всего 13 футболистов.

Матч закончился довольно прогнозируемо – "Шахтер" победил. Это был 50-й матч между командами, и "Мариуполь" всего четыре раза сумел сыграть вничью против соперника. Остальные матчи "Шахтер" выиграл.

Но даже эта победа не позволила "Шахтеру" выйти на первое место в турнирной таблице.

Усик готовится к бою против Чисоры

В субботу, 31 октября, состоится бой Александра Усика против Дерека Чисоры. За день до боя боксеры провели официальное взвешивание. Усик весит на 98,4 килограмма, в то же время его соперник оказался на 17 килограммов тяжелее – 115,6 килограмма.

После взвешивания боксеры провели очередную дуэль взглядов.

Еще перед тем Усик получил подарок от Андрея Ярмоленко.

Коронавирус: Роналду – минус, в "Динамо" – плюс

Коронавирус продолжает влиять на спортивный мир. Есть как положительные новости, так и отрицательные.

Из положительных – тест нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на коронавирус оказался отрицательным. Поэтому футболист наконец смог покинуть самоизоляцию, где он находился 19 дней.

Из негативных – в "Динамо" зафиксирована вспышка COVID-19. В клубе сообщают только о тренере команды U-21 Юрии Морозе. Хотя СМИ пишут и про вратаря Дениса Бойко. Если это правда, то в "Динамо" остается только один 18-летний Руслан Нещерет. И это перед игрой с "Днепр-1" в УПЛ и "Барселоной" в Лиге чемпионов. Оба матча "Динамо" проведет на выезде.

"Запорожье" проиграло впервые в сезоне Суперлиги

На одну команду, которая шла без поражений в Суперлиге, стало меньше. В центральном матче сошлись "Запорожье" и "Киев-Баскет". Обе команды в этом сезоне до очной встречи не проигрывали. И победителями в этом противостоянии вышли киевляне.

Из других результатов отметим победу "Днепра" над "Химиком", и драматический матч между "Прометеем" и "Тернополем", где хозяева вырвали победу на последних секундах встречи.

Хабиб Нурмагомедов угрожает Эммануэлю Макрону

Российский боец ​​Хабиб Нурмагомедов выступил с угрозами в сторону президента Франции Эммануэля Макрона. Он опубликовал гневный пост со словами угрозы в инстаграме. Все из-за слов Макрона об исламе во Франции.