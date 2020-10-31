"Шахтар" переміг "Маріуполь" у матчі УПЛ. Олександр Усик готується до бою з Дереком Чісорою. Такими були головні новини спорту в п'ятницю, 30 жовтня.

Чергова перемога "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" доволі легко переміг "Маріуполь" у матчі 8-го туру УПЛ. На цей матч обидві команди вийшли в експериментальних складах. "Шахтар" дав відпочити лідерам перед матчем ліги чемпіонів. А "Маріуполь" не міг розраховувати на орендованих у "Шахтаря" гравців. Тому в заявці азовської команди було лише 13 футболістів.

Матч закінчився доволі прогнозовано – "Шахтар" переміг. Це був 50-й матч між командами, і "Маріуполь" лише чотири рази зумів зіграти внічию проти суперника. Решта матчів "Шахтар" виграв.

Але навіть ця перемога не дозволила "Шахтарю" вийти на перше місце в турнірній таблиці.

Усик готується до бою проти Чісори

В суботу, 31 жовтня, відбудеться бій Олександра Усика проти Дерека Чісори. За день до бою боксери провели офіційне зважування. Усик заважив на 98,4 кілограма, водночас його суперник виявився на 17 кілограмів важчим – 115,6 кілограма.

Після зважування боксери провели чергову дуель поглядів.

Ще перед тим Усик отримав подарунок від Андрія Ярмоленка.

Коронавірус: Роналду – мінус, в "Динамо" – плюс

Коронавірус продовжує впливати на спортивний світ. Є як позитивні новини, так і негативні.

З позитивних – тест нападника туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду на коронавірус виявився негативним. Тож футболіст нарешті зміг покинути самоізоляцію, де він перебував 19 днів.

З негативних – у "Динамо" зафіксовано спалах COVID-19. У клубі повідомляють лише про тренера команди U-21 Юрія Мороза. Хоча ЗМІ пишуть і про воротаря Дениса Бойка. Якщо це правда, то в "Динамо" залишається лише один 18-літній Руслан Нещерет. І це перед грою з "Дніпро-1" в УПЛ та "Барселоною" в Лізі чемпіонів. Обидва матчі "Динамо" проведе на виїзді.

"Запоріжжя" програло вперше в сезоні Суперліги

На одну команду, яка йшла без поразок в Суперлізі, стало менше. У центральному матчі зійшлися "Запоріжжя" та "Київ-Баскет". Обидві команди в цьому сезоні до очної зустрічі не програвали. І переможцями у цьому протистоянні вийшли кияни.

З інших результатів відзначимо перемогу "Дніпра" над "Хіміком", та драматичним матчем між "Прометеєм" та "Тернополем", де господарі вирвали перемогу на останніх секундах зустрічі.

Хабіб Нурмагомедов погрожує Еммануелю Макрону

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов виступив з погрозами в бік президента Франції Еммануеля Макрона. Він опублікував гнівний пост зі словами погрози в інстаграмі. Все через слова Макрона про іслам у Франції.