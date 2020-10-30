Усик и Чисора провели процедуру взвешивания и дуэль взглядов: видео
Украинский боксер Александр Усик и его ближайший соперник британец Дерек Чисора провели обязательную процедуру взвешивания перед боем. А также дуэль взглядов.
Во время взвешивания Чисора оказался тяжелее на 17 килограммов Усика. Вес британца составил 115,6 килограмма, в то время как Усик взвесился на 98,4 килограмма. Учитывая, что это будет бой в тяжелой весовой категории, лимита для боксеров не было.
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После взвешивания боксеры провели очередную дуэль взглядов. Стоит добавить, что Чисора на процедуру пришел загримированным в белое, а лицо его напоминало череп. Кроме того, на груди у него была надпись WAR (война). Это одно из прозвищ боксера.
Во время дуэли взглядов Усик был в маске. Зато Чисора не соблюдал правила карантина. И все время что-то говорил сопернику, пытаясь его спровоцировать. Но Усик никоим образом не отреагировал на эти слова.
- Бой Усик-Чисора состоится в субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли Арена".
- Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Однако бой против Чисоры будет лишь рейтинговым для украинца.
- Этот бой должен был состояться сначала в мае 2020 года. Но из-за карантина его перенесли.
- Усик за этот бой получит 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Заработок Чисоры составит 4 миллиона фунтов стерлингов.
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