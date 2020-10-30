Усик получил подарок от Ярмоленко: видео
Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко решил сделать подарок для боксера Александра Усика перед боем с Дереком Чисорой. Футболист подарил футболку английского клуба с фамилией Александра.
Усик уже успел похвастаться презентом от своего земляка, который сейчас выступает в чемпионате Англии. Видео на своей странице в Instagram выложил менеджер украинца Эгис Климас.
Читайте также: Если Чисора рискнет против Усика, то окажется на полу: промоутер украинца Красюк
На ролике не видно самого Ярмоленко. Сзади на футболке написана фамилия боксера и его любимое число – 17.
Интересно, что в подписи к фото менеджер не сумел правильно написать имя и фамилию футболиста.
Добавим, что сейчас Усик находится в Лондоне, где уже завершил свою подготовку к бою против британца. Поединок состоится уже 31 октября без поддержки болельщиков.
- Для украинского боксера этот бой станет вторым в карьере в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре. В котором боксер из Украины победил Чазза Уизерспуна.
- Последний раз Чисора также выходил на ринг еще в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса. Поэтому боксеры одинаковый отрезок времени не проводили свои бои.