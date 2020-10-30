Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко решил сделать подарок для боксера Александра Усика перед боем с Дереком Чисорой. Футболист подарил футболку английского клуба с фамилией Александра.

Усик уже успел похвастаться презентом от своего земляка, который сейчас выступает в чемпионате Англии. Видео на своей странице в Instagram выложил менеджер украинца Эгис Климас.

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На ролике не видно самого Ярмоленко. Сзади на футболке написана фамилия боксера и его любимое число – 17.

Интересно, что в подписи к фото менеджер не сумел правильно написать имя и фамилию футболиста.

Добавим, что сейчас Усик находится в Лондоне, где уже завершил свою подготовку к бою против британца. Поединок состоится уже 31 октября без поддержки болельщиков.