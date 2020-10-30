Дерби между "Шахтером" и "Мариуполем" в Киеве в пятницу, 30 октября, закончилось в пользу "горняков". "Шахтер" забил сразу четыре гола в ворота соперников, пропустив лишь один раз.

Шахтер – Мариуполь 4:1

Голы: Тайсон, 26 (пен), 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен) – Горбунов, 72

Это был 50-й матч между этими командами. "Мариуполь" ни разу не выиграл у "Шахтера", лишь четыре раза сыграв вничью. Разница голов до этого матча составляла 132:30.

На этот матч "Мариуполь" заявил лишь 13 игроков. Из-за договоренностей между клубами, часть арендованных футболистов у "Шахтера" не могли играть в этом матче.

"Шахтер" официально зарегистрирован в Мариуполе (команда перебралась туда после захвата Донецка российскими боевиками). Поэтому это было дерби двух мариупольских команд в Киеве.

Обе команды вышли на этот матч в экспериментальных составах. В "Мариуполе" – по выше описанной причине. "Шахтер" же дал отдых лидерам перед матчем Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха уже во вторник, 3 ноября. Однако к старту вернулись Пятов, Матвиенко и Степаненко, а Жуниор Мораес начал игру на скамейке запасных. Также стоит отметить, что в этом матче с первых минут сыграли Судаков, Вьюнник, Вакула, Болбат и Витао.

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Навязать конкурентную борьбу игрокам "Мариуполя" соперникам в первом тайме не удалось – ни одного удара за первые 45 минут игры.

"Шахтер" хоть и атаковал изо всех сил (особенно старался Вакула, который еще в прошлом сезоне играл за" Мариуполь"), но и его игрокам мало что удавалось. Великолепно в рамке ворот действовал голкипер Кудрик. Поэтому первый гол в матче был забит с пенальти – Тищенко сыграл рукой в штрафной и арбитр сразу указал на точку. Тайсон реализовал приговор, прервав свое "голевое молчание", которое длилось 728 минут.

А незадолго до перерыва "Шахтеру" удалось удвоить счет – Вьюнник сбросил под удар, и Судаков закрутил мяч в дальний угол ворот, где уже от штанги тот закатился за линию.

На второй тайм тренерский штаб "Шахтера" вышел уже тогда, когда игра продолжалась. На поле мало что изменилось – доминирование хозяев. И как итог – третий гол. Но и он – с пенальти. И снова сфолил Тищенко. Правда на этот раз пробивать пошел Алан Патрик. Кудрик угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Но после этого неожиданно забил "Мариуполь". Азовцы наказали соперников за секундную расслабленность в защите – Мышнев запустил со своего поля Горбунова, быстро разыграв стандарт, и нападающий, выйдя один на один на ворота Пятова, пробил мимо голкипера.

Но разгром таки был оформлен в этом матче. Через несколько минут Тайсон оформил дубль, и установи окончательный счет в этом матче.

"Шахтер" побеждает, и пока не сыграла свой матч "Ворскла" поднимается на второе место. Но и в дальнейшем отстает от "Динамо", которое на первой позиции. "Мариуполь" же пока остается шестым.

Видеообзор матча Шахтер – Мариуполь