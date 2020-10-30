Скандал, который возник по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об исламе, давно уже вышел за пределы его страны. Теперь ему поступают угрозы. В том числе от Хабиба Нурмагомедова.

Российский боец опубликовал в своем инстаграме фотографию Макрона с отпечатком от обуви.

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"Пусть исказит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Пусть унизит их Всевышний в этой жизни, и в последующих. Аллах быстрый в расчете и вы это увидите", – написал Хабиб Нурмагомедов.

Он также добавил, что "эти провокации выйдут им боком".

Причина конфликта