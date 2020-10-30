Хабиб Нурмагомедов пригрозил президенту Франции Макрону из-за оскорблений мусульман
Скандал, который возник по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об исламе, давно уже вышел за пределы его страны. Теперь ему поступают угрозы. В том числе от Хабиба Нурмагомедова.
Российский боец опубликовал в своем инстаграме фотографию Макрона с отпечатком от обуви.
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"Пусть исказит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Пусть унизит их Всевышний в этой жизни, и в последующих. Аллах быстрый в расчете и вы это увидите", – написал Хабиб Нурмагомедов.
Он также добавил, что "эти провокации выйдут им боком".
Причина конфликта
- Все началось 16 октября, когда под Парижем 18-летний парень отрезал голову учителю истории из-за того, что тот показывал детям в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Убийцей оказался гражданин России с Кавказа. Он был беженцем во Франции. Его застрелили при задержании.
- После убийства правоохранители задержали 11 подозреваемых из семьи и близких знакомых злоумышленника.
- Макрон после этого убийства заявил, что во Франции усилят систему безопасности. Также будет принят закон, направленный на укрепление республиканских ценностей. Кроме того, во Франции планируют построить "просвещенный ислам", который бы освободил его от иностранного влияния.
- Слова об исламе негативно восприняли многие мусульмане. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил французского президента в ненависти ко всем мусульманам и заявил, что тому нужно проверить свое психическое здоровье. Такие слова вызвали уже международный политический скандал. Франция отозвала своего посла из Турции для политических консультаций. Евросоюз осудил усиление конфронтации между странами. Однако Эрдогана это не остановило, и он еще раз высказал мнение о том, что "у него заболевание, и его действительно нужно проверить".
- После таких заявлений французский сатирический журнал Charlie Hebdo изобразил на обложке нового выпуска карикатуру на Эрдогана. На фото президент Турции изображен в одних трусах на диване. Он задирает юбку женщине в традиционном мусульманском наряде и восклицает: "Вот и пророк". Эрдоган подал в суд на журнал Charlie Hebdo, назвав карикатуру "криминальной клеветой".
- Россия тоже не осталась в стороне. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал Макрона "вдохновителем терроризма".
- 29 октября во Франции произошло несколько терактов. В городе Ницца мужчина напал с ножом на прихожан базилики Нотр-Дам. Погибли три человека. Одной из жертв он почти отрезал голову. Полиции удалось задержать нападавшего.
- Еще одно нападение произошло в городе Авиньон, где мужчина с криками "Аллах Акбар" набросился на полицейских. Его застрелили.
- Попытались напасть и на французское консульство в Саудовской Аравии. Нападающего задержали.
- Из-за этих нападений во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.
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