Криштиану Роналду сдал очередной тест на коронавирус. На этот раз результат тестирования игрока "Ювентуса" оказался отрицательным.

Об официальных результатах тестирования сообщает "Ювентус".

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В сообщении указано, что отрицательный тест Роналду получил на 19-й день своего пребывания на самоизоляции. Так что теперь она закончена и игрок может приступить к тренировкам.

Коронавирус у Роналду: главное