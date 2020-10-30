Роналду получил результат теста на коронавирус
Криштиану Роналду сдал очередной тест на коронавирус. На этот раз результат тестирования игрока "Ювентуса" оказался отрицательным.
Об официальных результатах тестирования сообщает "Ювентус".
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В сообщении указано, что отрицательный тест Роналду получил на 19-й день своего пребывания на самоизоляции. Так что теперь она закончена и игрок может приступить к тренировкам.
Коронавирус у Роналду: главное
- Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, когда находился в расположении сборной Португалии. Из-за этого это он пропустил последний матч своей команды.
- После этого игрок отправился на самоизоляцию. И даже сменил прическу.
- Однако три последующих тестирования у футболиста тоже были положительными. Поэтому он пропустил два матча чемпионата Италии и две игры в Лиге чемпионов – против "Динамо" в Киеве и "Барселоны" в Турине.
- Из-за заражения коронавирусом итальянские власти начали расследование против Роналду.
- Дела без Роналду у "Ювентуса" пошли не лучшим образом. Команда смогла выиграть лишь один матч – против "Динамо". В Серии A туринцы дважды сыграли вничью – против "Кротоне" и "Вероны".
- Больше всего отсутствие Роналду для "Ювентуса" почувствовалось в матче против "Барселоны". Это должно было быть противостояние Роналду и Месси. Но оно прошло без португальца. И "Барселона" уверенно победила. Один из голов забил именно Месси.
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