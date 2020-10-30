В киевском "Динамо" зафиксировали новую вспышку коронавируса. Положительные тесты есть и среди футболистов.

О новом случае заражения коронавирусом сообщает официальный сайт "Динамо". Однако там указано только о старшем тренере молодежной команды "Динамо" Юрии Морозе. Он получил положительный тест на COVID-19, хотя болезнь протекает без симптомов. Однако его отправили на самоизоляцию.

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Зато издание Meta-ratings.com.ua пишет, что в киевском клубе зафиксировано сразу шесть случаев заражения коронавирусом. И среди них – в голкипера Дениса Бойко. Он прошел тестирование уже после матча в Венгрии, где "Динамо" сыграло с "Ференцварошем" в Лиге чемпионов. Бойко в этой встрече сыграл все 90 минут.

Еще пять положительных результатов – у работников базы "Динамо" в Конча-Заспе. Там команда должна провести двухнедельную самоизоляцию.

Коронавирус у Бойко ставит тренерский штаб "Динамо" в довольно затруднительное положение. Ведь перед тем положительный тест на COVID-19 получил еще одни вратарь киевлян Георгий Бущан.

Поэтому в "Динамо" перед матчем против "Днепр-1" остается только один голкипер – 18-летний Руслан Нещерет. Учитывая, что в заявке на игру должно быть два вратаря, то придется брать одного из игроков молодежной команды – Валентина Моргуна или Илариона Тугая. Матч "Днепр-1" – "Динамо" состоится в субботу, 31 октября.

А уже в среду, 4 ноября, на "Динамо" ожидает сверхтяжелый матч в Лиге чемпионов – против "Барселоны" в Испании.