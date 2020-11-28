Украина опустилась в рейтинге ФИФА. Но осталась во второй корзине во время жеребьевки квалификации Чемпионата мира 2022 года. На шахматном турнире произошел скандал – из-за россиян у украинцев украли победу. Таковы были главные новости спорта 27 ноября

Украина опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА обнародовала новый рейтинг сборных за ноябрь 2020 года. Сборная Украины опустилась по сравнению с предыдущим списком. Мы теперь на 24 месте. Нас обошла Австрия – наша соперница на Евро-2020.

Несмотря на это, сборная Украины осталась во второй корзине во время жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года. Сама жеребьевка состоится 7 декабря.

Украина готовится подать апелляцию на решение УЕФА

Руководство Украинской ассоциации футбола готовит подать апелляцию на решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины. По словам президента УАФ, УЕФА должен тогда найти дату, чтобы провести этот матч. Но это при условии, что Спортивный арбитражный суд Лозанны станет на нашу сторону.

Впервые свой комментарий относительно решения УЕФА высказал и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Россия "украла" у Украины победу на шахматном турнире

Скандалом закончился матч между сборными Украины и Филиппин на отборочном турнире первой онлайн Олимпиады для людей с ограниченными возможностями здоровья. В победном для украинцев матче нашей команде засчитали поражение из-за россиянина. На этом турнире есть так называемые удаленные ассистенты, которые выполняют за доской ходы, озвученные шахматистом. И во время хода украинца российский ассистент просто исчез. А вернулся онлайн уже тогда, когда время на ход украинца вышло, и нашей команде засчитали техническое поражение. Это лишило нашу сборную победы и шанса выйти в полуфинал.

Правда еще одна украинская сборная, которая выступала на этом турнире, таки вышла в полуфинал соревнований.

"Мариуполь" победил "Львов"

Стартовал новый тур УПЛ. "Львов" принимал на собственном поле "Мариуполь". И проиграл, пропустив три гола. Забить в ответ удалось лишь один раз.