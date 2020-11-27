Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко впервые публично прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины. Его наша команда получила за отмененный матч против Швейцарии в Лиге наций.

Своими мыслями Андрей Шевченко поделился во время включения в программе "Свобода Савика Шустера", сообщает 24 канал.

"Очень тяжело. Есть такое понятие, как фэйр-плей. Футбольный матч должен состояться на футбольном поле. То решение – я не собираюсь комментировать, правильно или неправильно. Как игрок и тренер, я считаю, что такие матчи должны состояться на футбольном поле. Сборная Украины была готова к этому матчу. У нас были негативные тесты у большинства игроков", – заявил Шевченко.

Больше главный тренер сборной об этом матче ничего не сказал.

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Техническое поражение сборной Украины за отмененный матч против Швейцарии