Шевченко впервые публично прокомментировал техническое поражение сборной Украины
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко впервые публично прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины. Его наша команда получила за отмененный матч против Швейцарии в Лиге наций.
Своими мыслями Андрей Шевченко поделился во время включения в программе "Свобода Савика Шустера", сообщает 24 канал.
"Очень тяжело. Есть такое понятие, как фэйр-плей. Футбольный матч должен состояться на футбольном поле. То решение – я не собираюсь комментировать, правильно или неправильно. Как игрок и тренер, я считаю, что такие матчи должны состояться на футбольном поле. Сборная Украины была готова к этому матчу. У нас были негативные тесты у большинства игроков", – заявил Шевченко.
Больше главный тренер сборной об этом матче ничего не сказал.
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Техническое поражение сборной Украины за отмененный матч против Швейцарии
- Сборная Украины 17 ноября должна была сыграть матч Лиги наций против Швейцарии. Важность этого матча была в том, что в этой игре должна была определиться команда, которая покинет элитный дивизион Лиги наций. Швейцарцам надо было только побеждать, украинцев устраивала как победа, так и ничья.
- Перед этим матчем в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Поэтому по прибытии в Швейцарию украинцы сдали еще один тест, который подтвердил новые случаи заражения в команде. Однако положительный тест получили и Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, которые в свое время уже переболели.
- Главный врач кантона Люцерн принял решение отправить сборную Украины на карантин. Поэтому матч 17 ноября не состоялся.
- Не состоялся матч и 18 ноября. Украинцы высказывали пожелание сыграть этот матч теми игроками, которые получили отрицательный результат теста.
- Решение по результату этого матча принимали в УЕФА. Там решили засчитать сборной Украины техническое поражение. Поэтому Украина вылетает из Лиги A.
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