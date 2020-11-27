27 ноября финишировал отборочный турнир первой онлайн Олимпиады для людей с ограниченными возможностями здоровья. Украину на этом турнире представляли сразу три сборные. А матч первой из них закончился скандалом из-за россиян.

Всего в турнире принимали участие 60 команд из 45 сборных. В полуфинал вышла сборная украины-3. Имела шанс побороться за победу и Украина-1, но у нее "украли" победу. Все из-за "технических неисправностей" у россиян, пишет Ukrainian Chess Federation.

В шестом туре наша команда играла против сборной Филиппин-1. И в случае ничьей сохраняла хорошие шансы на выход в полуфинал. Но в ключевой партии между украинцем Владиславом Колпаковым и филиппинцем Дерри Бернардо "отличился" российский удаленный ассистент. Это человек, который выполняет за доской ходы, озвученные шахматистом.

Украинец имел выигрышную ситуацию. И 25 секунд, чтобы сделать ход. Но именно в этот момент российский ассистент исчез. Вернулся он уже тогда, когда время на ход украинца закончился, и ему засчитали техническое поражение. А сборная Украины уступила сопернику 1: 3.

Как потом объяснил российский ассистент – у него пропала связь. проверить, так ли было на самом деле – невозможно.

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Представители сборной Украины-1 сразу написали апелляцию в оргкомитет. Но организаторы, которые банально не предусмотрели возможность такого сценария, просто отклонили ее. Тогда три игрока нашей команды в знак протеста отказались играть в 7-м туре. Шансов побороться за путевку у них не было, поэтому они решили своим самопожертвованием привлечь внимание ФИДЕ и шахматных организаторов к проблеме онлайн турниров, а именно к тому, что надо четко прописать правила разрешения конфликтов в случае, когда пропадает связь.