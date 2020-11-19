После последних матчей Лиги наций определились окончательные корзины посева во время жеребьевки квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сборная Украины попала во вторую корзину.

В отборе на Чемпионат мира 2022 года от Европы примут участие 55 команд. Их разбили на шесть корзин – по 10 сборных в первых пяти и пять сборных – в шестой корзине. Во время жеребьевки будет сформировано 10 групп – пять по шесть команд и пять по пять команд. Победители групп выйдут на Мундиаль напрямую. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф.

Сборная Украины во время жеребьевки попала во вторую корзину. В результате наша команда точно не сыграет против Швейцарии, Польши, Швеции, Уэльса, Австрии, Словакии, Сербии, Турции и Румынии. Ведь эти команды тоже во второй корзине.

Не сыграет сборная Украины и против России, которая опустилась в третью корзину. УЕФА разводит наши команды во время жеребьевки.

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Корзины при жеребьевке квалификации ЧМ-2022

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

Корзина 2: Германия, Польша, Швеция, Уэльс, Украина , Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния; Корзина 3: Россия, Ирландия, Св. Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург;

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022 состоится 7 декабря 2020 года в швейцарском Цюрихе. Матчи состоятся с марта по ноябрь 2021 года. Стыковые матчи запланированы на март 2022 года.

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Сам Чемпионат мира 2022 года примет Катар. Матчи состоятся в ноябре и декабре.