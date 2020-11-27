В пятницу, 27 ноября, "Львов" на собственном поле принимал "Мариуполь". Это был первый матч 11 тура УПЛ, и закончился он победой гостей.

Львов – Мариуполь 1:3

Голы: Міхоубі, 73 – Сикан, 13, Мишнев, 34, Очеретько, 60

Удаление: Чех, 88 (Мариуполь)

"Мариуполь" почти все матчи первого круга проводит на выезде. Учитывая, что предыдущую игру команда провела против "руха" во Львове, поэтому азовцы остались в этом городе и готовились к игре против "Львова".

Перед этим матчем "Мариуполь" имел серию из четырех игр без побед, три ничьи и одно поражение.

"Львов" за три последних тура одержал две победы. Команда дома обыграла "Ворсклу", а на выезде в предыдущем туре – "Десну". Эти победы стали первыми для команды в этом сезоне. Их "Львов" получил, когда уволили предыдущего наставника Георгия Цецадзе, а новым тренером стал Виталий Шумский.

Матч между командами во Львове состоялся под снегопадом. К концу игры части поля уже были покрыты снегом. Непогода повлияла и на саму игру. И даже на пропущенные голы.

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Открыть счет в этом матче удалось хозяевам. После навеса с фланга Сикан оказался один между двух защитников и головой отправил мяч в ворота. Костик хоть и задел мяч, но тот залетел в ворота.

"Львов" ответил своим моментом. Но мяч пролетел мимо рамки ворот.

После этого "Мариуполь" мог забить второй гол. Мишнев пробил в касание после слалома партнера в штрафной, и мяч попал в стойку ворот.

И все же второй гол в ворота львовян таки влетел еще в первом тайме. И забил его таки Мишнев. Очеретько получил пас на ход, и почти не глядя отдал пас на Мишнева. Игрок пробил в касание, отправив мяч в угол ворот соперника.

В конце первого тайма "Львов" мог сократить отставание. Но незначительный рикошет не позволил отличиться Айнсалу.

Второй тайм тоже начался с момента "Львова" – Чоботенко в подкате прервал прострел на Захаркива, который был готов в касание отправить мяч в ворота "Мариуполя".

Третий гол в ворота "Львова" влетел на 60-й минуте. Кулаков, только вышедший на замену, сумел бежать в быструю атаку. Его догонял Якимец, а Костик вышел на перехват. Но в последний момент игрок "Мариуполя" отдал пас на Очеретько. И полузащитник уже забивал в пустые ворота.

После подачи со штрафного Михоуби выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота. Кудрик должен был поймать мяч, но тот выскользнул из его рук и залетел в ворота.

"Мариуполь" сразу же забил гол, но арбитр его не засчитал из-за офсайда.

Концовка матча отличилась удалением Чеха. Полузащитник грубо сыграл против Филипе, сбив его на краю поля. За это он увидел перед собой прямую красную карточку. А после подачи со штрафного уже Фелипе чуть не разбил голову сопернику, пытаясь пробить в падении через себя. Арбитр ограничился лишь желтой карточкой.

Видеообзор матча Львов – Мариуполь

"Мариуполь" побеждает и поднимается на пятое место в турнирной таблице. "Львов" же остался на 13 месте.