Во всем виновата техническое поражение: сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА
После технического поражения от Швейцарии в Лиге наций сборная Украины несколько опустилась в рейтинге ФИФА. Австрия опередила сразу две страны в списке, одной из которых была украинская команда.
Команда Андрея Шевченко не смогла сыграть со швейцарской сборной, чтобы по спортивному принципу определить победителя в поединке. В расположении сборной Украины была вспышка коронавируса, поэтому матч отменили. В УЕФА посчитали, что в таком развитии событий виновата только украинская сторона, поэтому назначили Украине техническое поражение, пишет 24 канал.
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Опустилась в рейтинге
После этого Украина потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА, опустившись с 23-го на 24 место. В активе команды 1 528 очков. Австрия смогла опередить не только украинскую сборную, но и Перу. Теперь в их активе 23 позиция и 1 531 балл.
В топ-6 лучших сборных мира позиции не изменились. Рейтинг продолжает возглавлять Бельгия (1 780), второй идет Франция (1 755), а тройку лидеров замыкает Бразилия (1 743). Хорваты (1 617) неожиданно вылетели из топ-11 и занимают 11 место.
Аргентина (1 642) оставила позади Уругвай (1 639), а в десятку лучших ворвались Мексика (1 632) и Италия (1 625) – 9 и 10 места соответственно.
Рейтинг ФИФА / Скрин из fifa.com
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