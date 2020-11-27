После технического поражения от Швейцарии в Лиге наций сборная Украины несколько опустилась в рейтинге ФИФА. Австрия опередила сразу две страны в списке, одной из которых была украинская команда.

Команда Андрея Шевченко не смогла сыграть со швейцарской сборной, чтобы по спортивному принципу определить победителя в поединке. В расположении сборной Украины была вспышка коронавируса, поэтому матч отменили. В УЕФА посчитали, что в таком развитии событий виновата только украинская сторона, поэтому назначили Украине техническое поражение, пишет 24 канал.

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Опустилась в рейтинге

После этого Украина потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА, опустившись с 23-го на 24 место. В активе команды 1 528 очков. Австрия смогла опередить не только украинскую сборную, но и Перу. Теперь в их активе 23 позиция и 1 531 балл.

В топ-6 лучших сборных мира позиции не изменились. Рейтинг продолжает возглавлять Бельгия (1 780), второй идет Франция (1 755), а тройку лидеров замыкает Бразилия (1 743). Хорваты (1 617) неожиданно вылетели из топ-11 и занимают 11 место.

Аргентина (1 642) оставила позади Уругвай (1 639), а в десятку лучших ворвались Мексика (1 632) и Италия (1 625) – 9 и 10 места соответственно.

После вспышки коронавируса украинскую делегацию отправили на самоизоляцию. Перенести встречу на 2021-й год было невозможно, поэтому решение принимали в экстренном порядке. Швейцария вроде предлагала Украине привезти другую команду.

По возвращении в Киев футболисты сборной прошли обязательное тестирование на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался комментировать техническое поражение своей команды. Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что они будут подавать апелляцию на решение УЕФА.

Украина покинула дивизион А. Украина и Швейцария набрали одинаковое количество очков – по 6. Но у швейцарской сборной лучше статистика забитых и пропущенных голов в очных матчах с командой Шевченко.



Рейтинг ФИФА / Скрин из fifa.com