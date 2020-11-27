УЕФА засчитала сборной Украины техническое поражение за отмененный матч против Швейцарии, который так и не состоялся. Украинская ассоциация футбола готовится подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Детали этого иска рассказал президент УАФ Андрей Павелко в интервью "Денисов Time".

По его словам, в УАФ пока ждут мотивационную часть решения УЕФА по зачислению Украине технического поражения. Ее должны получить до понедельника, 30 ноября.

Это дело будут сопровождать украинские, а также испанские и швейцарские юристы.

"У нас будет очень четкая позиция, что это решение должно быть обязательно пересмотрено. Это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола", – заявил Павелко.

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Он также добавил, что на исполкоме УЕФА, который запланирован на 3 декабря, будет выносить вопрос об усовершенствовании регламента.

"Чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Также чтобы медицинский протокол УЕФА не должен быть ниже протокола местного врача. Необходимо подчеркивать главенствующую роль руководства УЕФА, а не специалистов на местах. Но сейчас ситуация сложная из-за коронавируса", – отметил Павелко.

Президент УАФ также отметил, что в УЕФА есть возможность провести этот матч.

"CAS может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то вопрос уже будет к УЕФА, чтобы назначить дату. Теоретически такие даты существуют", - подытожил Павелко.