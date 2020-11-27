Если решение отменят, УЕФА должен назначить дату матча, – Павелко об игре Швейцария – Украина
УЕФА засчитала сборной Украины техническое поражение за отмененный матч против Швейцарии, который так и не состоялся. Украинская ассоциация футбола готовится подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Детали этого иска рассказал президент УАФ Андрей Павелко в интервью "Денисов Time".
По его словам, в УАФ пока ждут мотивационную часть решения УЕФА по зачислению Украине технического поражения. Ее должны получить до понедельника, 30 ноября.
Это дело будут сопровождать украинские, а также испанские и швейцарские юристы.
"У нас будет очень четкая позиция, что это решение должно быть обязательно пересмотрено. Это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола", – заявил Павелко.
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Он также добавил, что на исполкоме УЕФА, который запланирован на 3 декабря, будет выносить вопрос об усовершенствовании регламента.
"Чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Также чтобы медицинский протокол УЕФА не должен быть ниже протокола местного врача. Необходимо подчеркивать главенствующую роль руководства УЕФА, а не специалистов на местах. Но сейчас ситуация сложная из-за коронавируса", – отметил Павелко.
Президент УАФ также отметил, что в УЕФА есть возможность провести этот матч.
"CAS может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то вопрос уже будет к УЕФА, чтобы назначить дату. Теоретически такие даты существуют", - подытожил Павелко.
- Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября.
- Игру отменили, ведь в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Швейцарский врач отправил всю команду на карантин.
- Сборная Украины пыталась провести этот матч на следующий день. Украинцы пытались воспользоваться тем фактом, что у них было 13 игроков, у которых тесты на коронавирус были отрицательными. Однако игра так и не состоялась.
- Важность этого матча заключалась в том, что Украина и Швейцария боролись за сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций. Швейцарцам надо было обязательно побеждать. При других результатах в Лиге А оставалась сборная Украины.
- В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч. Мотивационная часть решения пока не опубликована.
- В УАФ пообещали подать апелляцию на такое решение.
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