Україна опустилася в рейтингу ФІФА. Але залишилася в другому кошику під час жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року. На шаховому турнірі стався скандал – через росіян в українців вкрали перемогу. Такими були головні новини спорту 27 листопада

Україна опустилася в рейтингу ФІФА

ФІФА оприлюднила новий рейтинг збірних за листопад 2020 року. Збірна України опустилася в порівнянні з попереднім списком. Ми тепер на 24 місці. Нас обійшла Австрія – наша суперниця на Євро-2020.

Попри це, збірна України залишилася у другому кошику під час жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року. Саме жеребкування відбудеться 7 грудня.

Україна готується подати апеляцію на рішення УЄФА

Керівництво Української асоціації футболу готує подати апеляцію на рішення УЄФА щодо технічної поразки збірної України. За словами президента УАФ, УЄФА має тоді знайти дату, щоб провести цей матч. Але це за умови, що Спортивний арбітражний суд Лозанни пристане на нашу сторону.

Вперше свій коментар щодо рішення УЄФА висловив і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Росія "вкрала" в України перемогу на шаховому турнірі

Скандалом закінчився матч між збірними України та Філіппін на відбірковому турнірі першої онлайн Олімпіади для людей з обмеженими можливостями здоров'я. В переможному для українців матчі нашій команді зарахували поразку через росіянина. На цьому турнірі є так звані віддалені асистенти, які виконують за дошкою ходи, озвучені шахістом. І під час ходу українця російський асистент просто зник. А повернувся онлайн вже тоді, коли час на хід українця вийшов, і нашій команді зарахували технічну поразку. Вона позбавила нашу збірну перемоги та шансу вийти у півфінал.

Правда ще одна українська збірна, яка виступала на цьому турнірі, таки вийшла у півфінал змагань.

"Маріуполь" переміг "Львів"

Стартував новий тур УПЛ. "Львів" приймав на власному полі "Маріуполь". І програв, пропустивши три голи. забити у відповідь вдалося лише один раз.