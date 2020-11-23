Коронавирус у Яремчука, сенсационная победа ФК "Львов": главные новости спорта 22 ноября
В воскресенье, 22 ноября, произошло немало интересных событий из мира спорта. О самых интересных – читайте в дайджесте Спорт24.
Яремчук сдал положительный тест на COVID-19
Форвард Гента и национальной сборной Украины Роман Яремчук заболел коронавирусом, пишет 24 канал.
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24-летний футболист только что вернулся из расположения сборной Украины, где коронавирусом заболели несколько футболистов, в результате чего было отменено матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина.
"Львов" сенсационно победил "Десну" и другие результаты УПЛ
22 ноября "Десна" на своем поле принимала "Львов" в 10 туре УПЛ. Матч завершился неожиданной победой гостей.
Десна после пропущенного мяча создала много моментов у ворот "горожан", однако реализация подвела хозяев. 1:0 – Львов сенсационно побеждает и покидает дно турнирной таблицы. Десна же пока держится четвертой.
Другие результаты игрового дня в УПЛ:
- "Минай" победил СК "Днепр-1" со счетом 3:2. После 10 туров закарпатцы идут десятыми, днепряне опускаются на 11 место.
- "Ворскла" разгромила "Колос" со счетом 3:0 и сохранила 3 место в УПЛ. Ковалевцы идут пятыми.
Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC
В ночь с 21 на 22 ноября Валентина Шевченко вышла в клетку против Дженнифер Майи на турнире смешанных единоборств UFC 255 в Лас-Вегасе. Киргистанке удалось вырвать победу у соперницы по решению судей.
Бой состоялся все пять раундов, из которых бразильянка забрала только второй. Судьи единогласно отдали победу Шевченко.
"Валенсия" зимой попытается купить Коноплянку
Испанская "Валенсия" в январе может подписать 31-летнего вингера "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянку.
Владелец "Валенсии" Питер Лим хочет усилить команду качественными, но недорогими футболистами, и Коноплянка отлично вписывается в эту концепцию.
Карьера Коноплянки: коротко
- Футболист является воспитанником "Днепра", в котором выступал до 2015 года. Впоследствии Евгений перешел в испанскую "Севилью".
- В 2017 году немецкий "Шальке" выкупил контракт Евгения за 12,5 миллиона евро. В сентябре 2019 года Коноплянка стал игроком "Шахтера" за 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с "Шахтером" действует до 30 июня 2022 года.
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