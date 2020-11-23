В воскресенье, 22 ноября, произошло немало интересных событий из мира спорта. О самых интересных – читайте в дайджесте Спорт24.

Яремчук сдал положительный тест на COVID-19

Форвард Гента и национальной сборной Украины Роман Яремчук заболел коронавирусом, пишет 24 канал.

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24-летний футболист только что вернулся из расположения сборной Украины, где коронавирусом заболели несколько футболистов, в результате чего было отменено матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина.

К слову. В начале августа Яремчук уже сдавал положительный тест на COVID-19, но повторный тест был отрицательным.

"Львов" сенсационно победил "Десну" и другие результаты УПЛ

22 ноября "Десна" на своем поле принимала "Львов" в 10 туре УПЛ. Матч завершился неожиданной победой гостей.

Десна после пропущенного мяча создала много моментов у ворот "горожан", однако реализация подвела хозяев. 1:0 – Львов сенсационно побеждает и покидает дно турнирной таблицы. Десна же пока держится четвертой.

Другие результаты игрового дня в УПЛ:

"Минай" победил СК "Днепр-1" со счетом 3:2. После 10 туров закарпатцы идут десятыми, днепряне опускаются на 11 место.

"Ворскла" разгромила "Колос" со счетом 3:0 и сохранила 3 ​​место в УПЛ. Ковалевцы идут пятыми.

Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

В ночь с 21 на 22 ноября Валентина Шевченко вышла в клетку против Дженнифер Майи на турнире смешанных единоборств UFC 255 в Лас-Вегасе. Киргистанке удалось вырвать победу у соперницы по решению судей.

Бой состоялся все пять раундов, из которых бразильянка забрала только второй. Судьи единогласно отдали победу Шевченко.

"Валенсия" зимой попытается купить Коноплянку

Испанская "Валенсия" в январе может подписать 31-летнего вингера "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянку.

Владелец "Валенсии" Питер Лим хочет усилить команду качественными, но недорогими футболистами, и Коноплянка отлично вписывается в эту концепцию.

Карьера Коноплянки: коротко