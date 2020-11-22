В ночь с 21 на 22 ноября Валентина Шевченко вышла в клетку против Дженнифер Майи на турнире смешанных единоборств UFC 255 в Лас-Вегасе. Шевченко удалось вырвать победу у соперницы по решению судей.

Спортсменки вышли в клетку в Лас-Вегасе на арене "UFC APEX". Бой выдался не слишком зрелищным, поэтому длился все 5 раундов, пишет 24 канал.

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Успешная защита

Этот бой был защитой титула, который Шевченко получила в 2018 году. Она трижды успешно выходила на канвас, чтобы оставить пояс у себя. Уже с первого раунда оба бойца пошли в разведку. Но ни одной из спортсменок не удалось организовать нокату.

Бой состоялся все пять раундов, из которых бразильянка стала второй. Судьи единогласно отдали победу Шевченко.

Это поражение стало для Майи седьмым в карьере. А вот для Валентины эта доблесть стала юбилейной – 20-й.

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