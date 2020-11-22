В воскресенье, 22 ноября, "Минай" в 10-м туре УПЛ принимал "Днепр-1". Хозяева в большинстве одолели днепрян.

Минай – Днепр-1 3:2

Голы: Нуриев, 45+3 (п), 90, Пиняшко, 79 – Хобленко, 15 (п), Коркишко, 90+6 (п)

Удаление: Хобленко, 68 ("Днепр-1")

Перед матчем "Минай", который в этом сезоне дебютирует в УПЛ, занимает 12 место, в их активе 6 очков. Всего четыре мяча забила команда из солнечного Закарпатья за 8 матчей.

"Днепр-1" же располагается на 10 месте, заработав 8 пунктов. Днепряне достаточно много пропускают – 17 пропущенных голов. Хуже показатель только у двух львовских клубов "Руха" и "Львова" – 19 и 21 соответственно, пишет 24 канал.

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Тайм пенальти

Уже на 4-й минуте матча "Днепр-1" упустил прекрасную возможность открыть счет. Дубинчак великолепной передачей вывел Хобленко почти один на один с голкипером, но мяч после его удара пролетел рядом со стойкой.

Гости показывали более яркий футбол, который принес результат. Главный арбитр встречи Пасхал обратился за помощью к ВАР, усмотрев якобы фол в штрафной "Ингульца". После просмотра видеоповтора судья указал на 11-метровую отметку. К мячу уверенно подошел Хобленко и хладнокровно реализовал пенальти – 0:1.

"Минай" начал выше встречать соперника на их части поля. Но до чего-то действительно опасного не дошло. Меличенко выполнил удар из-за пределов штрафной – мяч пролетел выше ворот.

В середине первого тайма Цуриков должен был удваивать счет. Хобленко переиграл Матича, выполнил разрезную передачу на партнера по команде. Но с убийственной позиции Цуриков промахнулся.

В конце первой 45-минутки Булеца мастерски обыграл защитника, отдал на Цурикова, но два его удара были заблокированы защитниками.

В добавленные минуты хозяева сравняли счет. Падение в штрафной днепрян привело к пенальти в ворота Сарнавского. Выполнять 11 – метровый удар взялся Нуриев, который уверенно развел в разные углы мяч и голкипера – 1:1.

Невероятный тайм хозяев

В дебюте второго тайма "Минай" упустил 100-процентную возможность выйти вперед в счете. Меличенко получил передачу в районе 11-метровой отметки, но мяч после мощного удара пролетел мимо ворот.

Сразу еще одна голевая атака от хозяев. Игрок "Миная" Ткачук пушечным выстрелом проверил реакцию Сарнавского – голкипер днепрян был на месте.

На 53-й минуте после серьезного столкновения в борьбе травму получил голкипер Попович, который покинул поле с помощью медиков. Вратаря повезли прямо в машину скорой помощи. Место в рамке ворот занял Антон Каниболоцкий.

Пеняшко отдал передачу на Кныша, который с острого угла пробил в ворота "Дінпра-1" – голкипер спас свои владения.

Опять Сарнавский на высоте. Кныш решился пробить из-за пределов штрафной – голкипер гостей в невероятном прыжке не позволил хозяевам выйти вперед в счете.

После перерыва футболисты "Днепра-1" не были похожи сами на себя. Ход матча полностью контролировал "Минай".

Еще худший сценарий для днепрян произошел на 68-й минуте. Хобленко сыграл рукой, а через несколько секунд поспорил с Кнышом и легко головой прикоснулся к сопернику. Тот воспользовался эмоциями и мастерски упал – удаление игрока команды из Днепра.

На 79-й минуте активность "Миная" дала результат. Пиняшко сместился в центр штрафной и пробил в дальний угол – 2:1.

Каниболоцкий в конце встречи дважды спас свои владения, переведя мяч на угловой. На 90-й минуте Нуриев оформил дубль – 3:1.

В добавленное время саков сфолил на Пыхальонке – пенальти. Судья побежал посмотреть видеоповтор. После просмотра он не изменил своего решения. Коркишко уверенно выполнил 11-метровый удар – 3:2.

Минай – Днепр-1 видеообзор